Reprodução/redes sociais Lucas Leto na Dança dos Famosos

Lucas Leto, o Sardinha de Vale Tudo, contou o motivo de ter aceitado o convite para entrar na Dança dos Famosos. O ator, que substituiu MC Livinho às pressas no quadro, disse que topou o desafio devido ao apoio da colega de elenco Alice Wegmann - a Solange do remake da Globo.

"Quando me chamaram, eu já teria que começar a ensaiar no dia seguinte. Eu falei: 'Gente, não sei se vou dar conta'. Fiquei com muito medo e na dúvida se aceitava ou não. Então, liguei para a Alice Wegmann" , disse.





Ele contou que foi influenciado pela colega de elenco, que o incentivou para participar do desafio da atração de Luciano Huck na Globo.

"E ela falou assim: 'Você não é louco. Você vai fazer, sim. Vai aceitar porque vai ser ótimo para você. Você está num momento ótimo, o personagem na novela está bombando'. Ela me deu a maior força. Aquela conversa mudou a minha cabeça, então resolvi aceitar. Minha rotina mudou completamente agora, porque tenho dois grandes compromissos dentro da Globo" , disse em entrevista à coluna Play, do O Globo.

Lucas contou que está adequando sua rotina de gravações em Vale Tudo com a Dança:

"Agora eu durmo muito cedo, às 21h, para dar conta de tudo. Na semana passada [antes da estreia], eu não comi muito bem. Então, já percebi que perdi um quilo e meio de lá para cá. Eu nunca fui um ótimo dançarino. Sempre amei atuar e cantar, mas sempre tive medo de dançar. Nunca me senti seguro - por isso, nunca estava na linha de frente nos espetáculos. Meu maior desafio hoje é entender que meu corpo pode dançar bem e que eu posso estar na frente também" , contou.

Lucas Leto substituiu MC Livinho

Lucas Leto entrou no lugar de MC Livinho, que deixou a competição após sofrer um acidente de moto no final de julho. O músico acabou passando por uma cirurgia e ficou internado na UTI, na qual recebeu alta no dia 29.

Na atração, Leto contou que vai se dedicar muito ao quadro.

"Vou tentar passar um pouco da minha alegria e da minha felicidade de estar fazendo arte. Prometo ser o melhor dançarino que eu puder ser porque esta é uma oportunidade única" , contou.