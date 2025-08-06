Reprodução/Internet MC Livinho deixa o Dança dos Famosos após acidente e trauma pulmonar

A Globo confirmou nesta quarta-feira (6) que MC Livinho está fora do elenco do Dança dos Famosos. O cantor havia sido anunciado como participante no último domingo(3), durante o Domingão com Huck, mas precisou se afastar da competição por motivos de saúde.

Segundo a emissora, mais detalhes sobre a substituição serão divulgados no programa do próximo domingo (10). O funkeiro sofreu um acidente de moto no fim de julho e foi diagnosticado com trauma pulmonar. Ele chegou a ficar internado na UTI por dois dias e recebeu alta médica apenas no dia 31. Na época, MC Livinho publicou vídeos emocionados em suas redes sociais contando como foi a experiência.

Conversa com Deus



"Olhei para o teto da ambulância e vi aquela luz ficar muito forte, minha vista escurecendo, minha pressão abaixando, calafrio subindo, o frio me dominando de um jeito", relatou o cantor. "A voz dos meus familiares ali dentro distante e aí eu comecei a me despedir, falei: 'Eu tô partindo, Deus abençoe, eu amo vocês, me perdoem por tudo. Deus me receba de braços abertos'".

MC Livinho também contou que teve uma conversa íntima com Deus e achou que não sobreviveria. Segundo o próprio cantor, essa experiência serviu como um recomeço. "Recebi alta hoje, estou indo para a casa, e o que eu tenho a dizer é que é uma vida nova. Deus me deu uma nova oportunidade para escrever algo novo na minha vida", declarou.