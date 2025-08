Reproduçao TV Globo Livinho



MC Livinho, de 30 anos, deve abandonar o "Dança dos Famosos 2025", competição cujo elenco foi revelado no último domingo (3). O afastamento se deveria ao quadro de saúde do cantor e compositor.

Durante os ensaios iniciais, ele teria sentido algumas dores. Na última quinta-feira (31), ele ganhou alta hospitalar. Livinho estava internado desde terça-feira (29), após ter sofrido um acidente de moto em São Paulo.





As informações são do colunista Flávio Ricco. Apresentador do "Domingão", Luciano Huck estaria procurando por uma nova celebridade para ocupar a vaga deixada pelo artista. Dessa forma, a substituição deverá ser anunciada até a próxima edição da atração, no próximo domingo (10).

Elenco

Rodrigo Faro, Cátia Fonseca, Duda Santos, Alvaro, Wanessa Camargo, David Junior, Fernanda Paes Leme, Manu Bahtidão, Allan Souza Lima, Nicole Bahls, Silvero Pereira, Luan Pereira, Gracyanne Barbosa e Tereza Seiblitz estão confirmados na nova temporada da disputa de dança.

Relembre



MC Livinho sofreu um grave acidente na terça-feira (29). Hemorragia interna, perfuração do pulmão esquerdo e dois hematomas fizeram com que ele precisasse ser internado. Na quinta-feira (31), o músico ganhou alta hospitalar.

"Recebi alta, minha vida, pega a visão. Ó, recebi alta hoje, estou indo para casa, e o que eu tenho a dizer é que vida nova. Deus me deu uma nova oportunidade para escrever algo novo na minha vida. Estou indo embora. [Queria] agradecer as orações de todos os fãs, todo mundo que se preocupou, minha família, a equipe médica aqui do hospital. Deus abençoe, tá? Muito obrigado", disse na ocasião.