Reprodução/Internet Lucas Leto deve substituir MC Livinho na Dança dos Famosos após acidente

A Globo ainda não confirmou oficialmente, mas nos bastidores é dada como certa a entrada de Lucas Leto na nova temporada da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. O ator de Vale Tudo deve substituir MC Livinho, que deixou a atração. A informação foi divulgada pelo jornalista Flávio Ricco.

A emissora confirmou nesta quarta-feira (6) que o funkeiro está fora do elenco. Ele havia sido anunciado como participante no último domingo (3), mas precisou se afastar da competição por motivos de saúde. Segundo o canal, mais detalhes sobre a substituição serão divulgados no programa do próximo domingo (10).

O que aconteceu com MC Livinho?

O funkeiro sofreu um acidente de moto no fim de julho e foi diagnosticado com trauma pulmonar. Ele chegou a ficar internado na UTI por dois dias e recebeu alta médica apenas no dia 31. Na época, MC Livinho publicou vídeos emocionados em suas redes sociais contando como foi a experiência.

"Olhei para o teto da ambulância e vi aquela luz ficar muito forte, minha vista escurecendo, minha pressão abaixando, calafrio subindo, o frio me dominando de um jeito", relatou o cantor. "A voz dos meus familiares ali dentro distante e aí eu comecei a me despedir, falei: 'Eu tô partindo, Deus abençoe, eu amo vocês, me perdoem por tudo. Deus me receba de braços abertos'".