Reprodução/Band Faustão

O apresentador Fausto Silva , de 75 anos, passou por um transplante de fígado na quarta-feira (06), seguido de um retransplante renal nesta quinta-feira (07), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

O apresentador está internado desde 21 de maio por uma infecção bacteriana aguda com sepse, segundo comunicado do hospital.

Durante os dois meses de internação, Faustão passou por controle de infecção, reabilitação clínica e nutricional, com foco na estabilização do quadro de saúde.

A cirurgia renal, segundo o boletim, já estava prevista há um ano.

A equipe do hospital realizou os procedimentos após receber a notificação da Central de Transplantes do Estado de São Paulo, que confirmou a compatibilidade dos órgãos com um único doador.





O boletim médico é assinado pelos médicos Álvaro Pacheco e Silva Filho (nefrologista), Marcelo Bruno de Rezende (cirurgião de transplante hepático), Fernando Bacal (cardiologista) e Eliezer Silva (diretor executivo de sistemas de saúde do hospital).

Histórico recente

Fausto Silva, esteve internado por quase um mês em abril deste ano, em um episódio que só se tornou público após sua alta.

Desde maio de 2023, está afastado da televisão e tem mantido a discrição sobre sua saúde, limitando-se a dizer, em entrevistas, que realiza fisioterapia e cuida da recuperação física.

O apresentador passou por dois transplantes em menos de um ano: recebeu um novo coração em agosto de 2023 e um rim em fevereiro deste ano, após agravamento de uma doença renal crônica.

Durante o intervalo entre as cirurgias, seguiu em tratamento com sessões regulares de hemodiálise.