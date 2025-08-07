Reprodução/TV Globo Faustão é internado em SP e hospital não revela motivo

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (7) pela assessoria da instituição, que não divulgou detalhes sobre o estado de saúde do comunicador nem a causa da hospitalização. A reportagem do iG Gente entrou em contato com a equipe de Faustão, mas ainda não obteve retorno.

Nos últimos meses, Faustão enfrentou outras internações — em abril, por exemplo, foi hospitalizado por cerca de um mês, mas a informação só veio a público semanas depois, quando já havia recebido alta.





Com histórico recente de complicações de saúde, Faustão passou por dois transplantes em menos de um ano: em agosto de 2023, recebeu um novo coração; e em fevereiro deste ano, foi submetido a um transplante de rim, devido ao agravamento de uma doença renal crônica. Entre um procedimento e outro, ele seguiu em tratamento com sessões regulares de hemodiálise.

O estado de saúde de Faustão também teve reflexos na vida pessoal. Seu filho mais velho, João Guilherme Silva, cancelou a festa que faria nesta quinta-feira em São Paulo. O evento, que contaria com a presença de celebridades como Neymar e Bruna Marquezine, foi suspenso diante da nova internação do pai.

Fora da televisão desde maio de 2023, Faustão tem mantido a discrição sobre sua saúde. Em entrevistas, relatou que fazia fisioterapia e cuidava da parte física para manter a recuperação dos transplantes.