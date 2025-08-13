Thaic Carvalho retornou para o jornalismo baiano, após dois anos de ter deixado a TV Bahia. A profissional foi anunciada pela Rádio Metrópole na última terça-feira(12). No canal, ela irá comandar os boletins da previsão do tempo durante a programação.

A apresentadora havia anunciado sua saída da televisão baiana em 2023, quando deixou a TV Bahia, na qual era apresentadora e âncora do Jornal da Manhã.

























Em suas redes sociais, Thaic anunciou a novidade com o público, divulgando sua nova jornada:

"Oi gente, estou passando para contar uma grande novidade, a partir de agora eu estou de casa nova. Eu, Thaic Carvalho, junto com a Metrópole, vou trazer diariamente boletins sobre a previsão do tempo, para você organizar sua vida, saber se precisa levar o guarda-chuva, se vai fazer sol, se vai dar praia no fim de semana e também sobre as temperaturas. Eu vou esperar você todos os dias com as informações da previsão do tempo" , contou.

Saída da TV Bahia em 2023

A jornalista se despediu da emissora baiana em busca de novos rumos. Na época que fazia um discurso sobre sua saída, os colegas do estúdio chegaram a entregar um buquê de flores a jornalista.

“Por uma escolha minha mesmo. Também sou professora e vou seguir a carreira acadêmica, vou dar aula. Quero agradecer a todo mundo, comecei na TV Subaé. É uma família para mim. Foram 12 anos, estou saindo no dia que entrei, 3 de fevereiro. Estou feliz, coração em paz. Decisão pensada, repensada. Obrigada por cada um. A gente vai construindo nosso nome, um legado, mas tenho admiração por você [Ismael]” , frisou na época.

Emissora anuncia apresentadora

O canal de rádio em busca de alcançar o público através também da TV, do audiovisual, reforçou sua programação com à vinda de Thaic para o time.

A emissora comemorou a chegada da apresentadora:

"Seus dias de sair de casa sem saber se vai chover ou fazer sol acabaram! Temos o prazer de apresentar a nova colaboradora da Radinha: Thaic Carvalho - ou, como muita gente já conhece, a nossa Fada do Tempo" , iniciou a estação.

"Agora ficou fácil se preparar: é só sintonizar a 101.3 FM ou acompanhar tudo pelo canal no YouTube. Seja sol ou chuva, frio ou calor, a Thaic te conta tudinho" , finalizou.