Reprodução/TV Globo Faustão

Fausto Silva, foi extubado no sábado (09), ou seja, teve alta da ventilação mecânica, após passar por transplantes de fígado e rim realizados na quarta (06) e quinta-feira (07) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação é do Portal Leo Dias.

Mais cedo, no domingo (10), Dia dos Pais, o apresentador recebeu a visita dos três filhos, Lara, João e Rodrigo, enquanto sua esposa, Luciana Cardoso, ainda se recupera de uma gripe e não pôde estar presente.

Histórico de saúde

Faustão está internado desde maio de 2025, tratando uma infecção bacteriana grave que evoluiu para sepse, situação que exigiu cuidados intensivos, segundo nota do Hospital Israelita Albert Einstein.

Nos últimos dois anos, ele passou por quatro transplantes, no coração, rim e fígado.

O primeiro, em agosto de 2023, foi o transplante cardíaco motivado pela insuficiência cardíaca, condição acompanhada desde 2020.

Após a cirurgia, enfrentou complicações renais que levaram ao transplante de rim em fevereiro de 2024, seguido por um episódio de rejeição controlado com tratamento intensivo.

Em dezembro de 2024, Faustão voltou a ser internado para tratar uma infecção que durou até janeiro de 2025. Em maio, no dia do seu aniversário de 75 anos, ele comemorou a data em casa, após mais uma internação na semana anterior.





Recentemente, em agosto de 2025, realizou transplante de fígado e retransplante renal, procedimentos planejados há cerca de um ano, com órgãos provenientes de um único doador.