Faustão: relembre histórico de saúde e transplantes recentes

Fausto Silva, conhecido popularmente como Faustão, tem enfrentado um longo e delicado percurso de saúde nos últimos anos. Aos 75 anos, o apresentador está internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde maio de 2025, combatendo uma grave infecção bacteriana que evoluiu para sepse — uma complicação que exigiu cuidados intensivos e uma série de intervenções médicas complexas.

Uma sequência de transplantes e tratamentos intensos

O histórico recente de Faustão é marcado por quatro transplantes nos últimos dois anos, incluindo procedimentos no coração, rim e, mais recentemente, fígado. A primeira grande intervenção ocorreu em agosto de 2023, quando o apresentador, internado por insuficiência cardíaca — uma condição que já vinha sendo acompanhada desde 2020 —, foi submetido a um transplante cardíaco. Naquela ocasião, o quadro exigia também diálise e o uso de medicamentos para auxiliar o funcionamento do coração.





Após a cirurgia, realizada em agosto de 2023, Faustão passou alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas logo apresentou evolução satisfatória. Pouco tempo depois, no entanto, novos desafios apareceram. Em fevereiro de 2024, devido ao agravamento de uma doença renal crônica — comum em pacientes que passam por transplante cardíaco —, o comunicador entrou na fila de transplante renal e recebeu um novo rim no mesmo mês. O corpo apresentou rejeição ao órgão inicialmente, mas, com um tratamento intensificado, conseguiu superar a adversidade.

Intercorrências e recuperação em meio a desafios

Entre essas intervenções, Faustão enfrentou outras complicações de saúde. Em dezembro de 2024, foi internado novamente para tratar uma infecção que durou até janeiro de 2025. A família do apresentador divulgou que ele estava em processo de recuperação e que a alta médica estava próxima.

Na comemoração dos seus 75 anos, em maio deste ano, sua esposa, Luciana Cardoso, divulgou uma mensagem emocionada, revelando que Faustão havia passado por mais uma internação na semana anterior, mas estava em casa para celebrar a data ao lado da família.

Pouco depois, em agosto de 2025, Faustão passou por mais duas cirurgias importantes: um transplante de fígado e um retransplante renal. Estes procedimentos já estavam planejados há cerca de um ano, conforme informou a Central de Transplantes do Estado de São Paulo, que confirmou a compatibilidade dos órgãos doados por um único doador.

Contexto clínico e cuidados médicos

Desde 2020, a insuficiência cardíaca de Faustão se agravou, levando à necessidade do transplante cardíaco. O uso de imunossupressores, medicamentos indispensáveis para evitar rejeição dos órgãos transplantados, também contribui para a maior vulnerabilidade a infecções e outros problemas de saúde. Além disso, a insuficiência cardíaca pode comprometer a irrigação sanguínea adequada aos rins, potencializando problemas renais.

A importância da doação de órgãos

Faustão sempre enfatizou a importância da doação de órgãos, lembrando que a generosidade de doadores possibilitou a continuidade de sua vida e de sua carreira. Após o transplante cardíaco, ele chegou a gravar um vídeo agradecendo o apoio dos fãs, da equipe médica e da família do doador, destacando a relevância do Sistema Único de Saúde (SUS) nesse processo.