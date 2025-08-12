Ana Maria Braga iniciou o Mais Você, nesta terça-feira (12), com uma homenagem à cantora Preta Gil (1974-2025), que faleceu em julho aos 50 anos, vítima de um câncer colorretal.

A apresentadora chegou no comando da atração com imagens mostrando os pontos turísticos do Brasil e ao fundo, "Brisa Dendê", música entoada pela filha de Gilberto Gil feita por seus amigos Gominho, Juh de Paula e Duh Marinho.

"Brisa Dendê, autores: Gominho, Juh Paula e Duh Marinho. Essa música é uma homenagem feita à Preta Gil. Eles três gravaram e ela também colocou a voz. Portanto, foi a última música gravada por ela antes de ir para o tratamento nos Estados Unidos e de lá, falar de perto com Deus", iniciou a comunicadora em sua atração nas manhãs da Globo.





Ana Maria Braga cumprimentou os amigos de Preta Gil pela música e fez uma reflexão sobre a vida:

"Bonita a música, parabéns moçada. Eu acho que diz exatamente o que ela tava sentindo falta né, essa coisa do sol que invade, arrepia na carne. Ela não tava mais podendo tomar sol, né! É isso que a gente tem que valorizar na vida, se o corpo hoje tá em liberdade pra ir e vir, sair no sol, passar frio. Enfim, né, a vida é feita de pequenos momentos que se somam e a gente é que faz deles bom ou ruim" , disse.

Aproveitando a homenagem para Preta Gil, a âncora do Mais Você falou sua frase do dia:

"Disse que a vida inclusive não te dá garantia nenhuma, mas ela te dá escolhas. Então, suas escolhas que fazem tudo mudar. Todos os dias a gente faz escolhas" , contou.

Brisa Dendê

O single "Brisa Dendê" foi o primeiro lançamento fonográfico póstumo da cantora Preta Gil. A música foi gravada improvisadamente pela cantora, antes da viagem aos Estados Unidos em busca de um tratamento alternativo para a doença.

A canção nasceu como um tributo à Preta. A gravação de "Brisa Dendê" contou com a participação de seus amigos Duh Marinho, Gominho e Ju de Paulla. Por iniciativa de Duh, o trio criou a música para homenageá-la e, assim, ela também cantou a faixa.

O hit musical foi lançado na última sexta-feira, 8 de agosto, dia do 51º aniversário da artista e empresária.

Confira a letra de Brisa dendê

Tô esperando cê chegar

Já faz quase um ano

Quando ainda tava lá

Já fazia planos

Sur la plaje, brisa. Dendê

O sal da pedra só pra você

Noites quentes puro prazer

Tô surtando

Tô ligado no proceder

Todo ano cê vem me ver

Vai mais volta fazer o que?

Te amo

Parece loucura mas sinto tocar

Um som virando da luz do sol

E me sinto vivo pra degustar

Na minha pele deslizando o suor

Vem que eu tô com saudade

Desse sol que me invade

Do arrepio na carne

Vem que vem

Vem que eu tô com saudade

Desse calor que arde

Corpos em liberdade

Bora além

Vem que vem

Vem que tem…