Reprodução/Globo Entrevista com Alckmin rende pico de audiência para a Globo e emissora supera o streaming

A entrevista de Geraldo Alckmin para Ana Maria Braga e César Tralli aumentou a audiência do Mais Você. Convidado pelo programa da Globo para explicar os efeitos do tarifaço de Donald Trump, o vice-presidente da república foi responsável por uma raríssima vitória da atração diante das plataformas de streaming.

O Mais Você costuma ser superado pela soma da performance dos serviços de vídeo sob demanda, como a Netflix e o YouTube. Além disso, o café da manhã com o político teve mais público do que a média acumulada pelo programa neste ano.

Dados prévios

Os dados prévios de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a edição de quinta-feira (31) do Mais Você conquistou média de 7,6 pontos, índice que assegurou a sintonia de 25,1% dos televisores ligados na principal metrópole do país entre 10h37 e 11h46.

O resultado foi 4% maior do que o obtido pela atração nas últimas 4 quintas-feiras e, em comparação ao desempenho acumulado pelo programa neste ano até o momento, o aumento foi de 11%.

O bate-papo de Geraldo Alckmin com Ana Maria Braga e César Tralli teve um pico de 9,5 pontos em seu último minuto no ar, às 11h46. A entrevista do político teve exatamente a mesma audiência obtida pela soma dos resultados de Record, SBT e Band na faixa horária: a primeira, com o final do Hoje em Dia e o início do Balanço Geral SP, foi a segunda rede aberta mais assistida, com média de 3,8 pontos.

O SBT, com o Primeiro Impacto e o Alô Você, pontuou 3,0. Em quarto lugar, com parte do Bora Brasil e o começo do Jogo Aberto, surge a Band, com apenas 0,8 ponto.

Embate com o streaming

Habitualmente líderes de audiência no embate com o Mais Você, as plataformas de streaming marcaram 7,5 pontos. Juntos, os canais de televisão por assinatura pontuaram apenas 2,1. Todos os números apresentados nesta reportagem são prévios e podem sofrer alterações na consolidação dos dados, que acontecerá no final da manhã desta sexta (1). Cada ponto de audiência representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.