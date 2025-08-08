Foto: Reprodução / Instagram / @pretagil Preta Gil

Preta Gil completaria 51 anos de idade nesta sexta-feira (8). A cantora, compositora, atriz, empresária e apresentadora morreu no dia 20 de julho, em meio ao tratamento contra câncer colorretal, nos Estados Unidos.





Hoje, no aniversário da artista, o iG Gente traz cinco curiosidades sobre ela:

Crenças

Reprodução Instagram @pretagil Preta Gil no Santuário Nacional de Aparecida





Preta nunca escondeu a importância da fé na vida dela. O que mais chamava atenção era em relação às variadas doutrinas que a musicista seguia, com destaque para o candomblé e o catolicismo. Era devota de Oxum, Santa Dulce dos Pobres e Nossa Senhora Aparecida.

Livro

Reprodução/Divulgação Preta Gil

Em 2024, se destacou no mercado literário ao lançar "Preta Gil: os primeiros 50". Autobiográfico, o livro narra vários acontecimentos da vida da filha de Gilberto Gil, destacando aspectos da carreira, relacionamentos amorosos, bem como a dinâmica familiar cercada por vários famosos.

Barbie profissões



Reprodução: Band Preta Gil apresentou programa na Band





Em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter, ela era apelidada como "Barbie profissões", em referência aos diversos trabalhos que já fez nos mais distintos nichos.



Reprodução: Record Preta Gil em "Os Mutantes"





Embora tenha se destacado nos últimos anos como cantora, Preta era empresária, colecionou experiências como atriz, já compôs e também produziu. Além disso, assumiu o cargo de apresentadora na TV aberta e em canal por assinatura.

Luta contra preconceitos

Reprodução Rede Globo - 31.3.2025 Preta Gil no 'Domingão com Huck'





Voz ativa no combate aos estigmas sociais, Preta Gil sempre usou a visibilidade que tinha para trazer discussões necessárias para a equidade. Bissexual, a artista era defensora da causa LGBTQIAPN+, repudiava o racismo e criticava os padrões estéticos, bem como os discursos gordofóbicos.

Quase teve o nome barrado

Reprodução redes sociais Sandra Gadelha e Gilberto Gil, pais de Preta Gil





Preta Gil poderia ter tido outro nome. Isso porque o pai, Gilberto Gil, enfrentou dificuldades para registrá-la no cartório. O funcionário não aceitava a nomenclatura escolhida pelo músico e por Sandra Gadelha, a mãe. A celeuma teve fim quando os pais aceitaram colocar Maria como nome composto da então bebê.