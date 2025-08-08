Preta Gil completaria 51 anos de idade nesta sexta-feira (8). A cantora, compositora, atriz, empresária e apresentadora morreu no dia 20 de julho, em meio ao tratamento contra câncer colorretal, nos Estados Unidos.
Hoje, no aniversário da artista, o iG Gente traz cinco curiosidades sobre ela:
Crenças
Preta nunca escondeu a importância da fé na vida dela. O que mais chamava atenção era em relação às variadas doutrinas que a musicista seguia, com destaque para o candomblé e o catolicismo. Era devota de Oxum, Santa Dulce dos Pobres e Nossa Senhora Aparecida.
Livro
Em 2024, se destacou no mercado literário ao lançar "Preta Gil: os primeiros 50". Autobiográfico, o livro narra vários acontecimentos da vida da filha de Gilberto Gil, destacando aspectos da carreira, relacionamentos amorosos, bem como a dinâmica familiar cercada por vários famosos.
Barbie profissões
Em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter, ela era apelidada como "Barbie profissões", em referência aos diversos trabalhos que já fez nos mais distintos nichos.
Embora tenha se destacado nos últimos anos como cantora, Preta era empresária, colecionou experiências como atriz, já compôs e também produziu. Além disso, assumiu o cargo de apresentadora na TV aberta e em canal por assinatura.
Luta contra preconceitos
Voz ativa no combate aos estigmas sociais, Preta Gil sempre usou a visibilidade que tinha para trazer discussões necessárias para a equidade. Bissexual, a artista era defensora da causa LGBTQIAPN+, repudiava o racismo e criticava os padrões estéticos, bem como os discursos gordofóbicos.
Quase teve o nome barrado
Preta Gil poderia ter tido outro nome. Isso porque o pai, Gilberto Gil, enfrentou dificuldades para registrá-la no cartório. O funcionário não aceitava a nomenclatura escolhida pelo músico e por Sandra Gadelha, a mãe. A celeuma teve fim quando os pais aceitaram colocar Maria como nome composto da então bebê.