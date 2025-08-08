Preta Gil
Preta Gil

Preta Gil completaria 51 anos de idade nesta sexta-feira (8). A cantora, compositora, atriz, empresária e apresentadora morreu no dia 20 de julho, em meio ao tratamento contra câncer colorretal, nos Estados Unidos.


Hoje, no aniversário da artista, o  iG Gente traz cinco curiosidades sobre ela:

Crenças

Preta Gil no Santuário Nacional de Aparecida
Preta Gil no Santuário Nacional de Aparecida


Preta  nunca escondeu a importância da fé na vida dela. O que mais chamava atenção era em relação às variadas doutrinas que a musicista seguia, com destaque para o candomblé e o catolicismo. Era devota de Oxum, Santa Dulce dos Pobres e Nossa Senhora Aparecida.

Livro

Preta Gil
Preta Gil

Em 2024, se destacou no mercado literário ao lançar "Preta Gil: os primeiros 50". Autobiográfico, o livro narra vários acontecimentos da vida da filha de  Gilberto Gil, destacando aspectos da carreira, relacionamentos amorosos, bem como a dinâmica familiar cercada por vários famosos.

Barbie profissões

Preta Gil apresentou programa na Band
Preta Gil apresentou programa na Band


Em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter, ela era apelidada como "Barbie profissões", em referência aos diversos trabalhos que já fez nos mais distintos nichos.

Preta Gil em
Preta Gil em "Os Mutantes"


Embora tenha se destacado nos últimos anos como cantora,  Preta era empresária, colecionou experiências como atriz, já compôs e também produziu. Além disso, assumiu o cargo de apresentadora na TV aberta e em canal por assinatura.

Luta contra preconceitos

Preta Gil no 'Domingão com Huck'
Preta Gil no 'Domingão com Huck'


Voz ativa no combate aos estigmas sociais, Preta Gil sempre usou a visibilidade que tinha para trazer discussões necessárias para a equidade. Bissexual, a artista era  defensora da causa LGBTQIAPN+, repudiava o racismo e criticava os padrões estéticos, bem como os discursos gordofóbicos.

Quase teve o nome barrado

Sandra Gadelha e Gilberto Gil, pais de Preta Gil
Sandra Gadelha e Gilberto Gil, pais de Preta Gil


Preta Gil poderia ter tido outro nome. Isso porque o pai,  Gilberto Gil, enfrentou dificuldades para registrá-la no cartório. O funcionário não aceitava a nomenclatura escolhida pelo músico e por Sandra Gadelha, a mãe. A celeuma teve fim quando os pais aceitaram colocar Maria como nome composto da então bebê.

