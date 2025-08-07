Ana Maria Braga sai em defesa de Abel Ferreira após derrota do Palmeiras
Ana Maria Braga defendeu o técnico  Abel Ferreira no Mais Você desta quinta-feira (7), um dia após a derrota do Palmeiras por 2 a 0 para o Corinthians, no Allianz Parque. O treinador português foi xingado pela torcida no estádio, e a apresentadora pediu mais respeito com o profissional, que já conquistou títulos importantes à frente do clube.

Ao vivo, Ana comentou o episódio e se posicionou a favor de Abel. A fala ocorreu durante conversa com Louro Mané e o jornalista Alessandro Jodar, setorista de esportes da emissora. " Aconteceu uma coisa horrorosa... A torcida xingou o Abel Ferreira, que respondeu com aplausos, elegantemente. Segundo o próprio treinador português, não foi irônico, mas para pedir apoio aos jogadores. Eu acho que é uma falta de respeito com quem tem feito tanto pelo Palmeiras. Com tantas vitórias, tantos títulos que trouxe.. .", disse Ana.

Além de prestar apoio, a apresentadora também questionou a lógica de demissões repentinas. " É o técnico mais vitorioso ", observou Louro Mané. Ana respondeu com ironia: "Pois é! Aí vamos imaginar assim: não queremos o Abel no Palmeiras. E contrata quem, meu senhor? A mãe de alguém? ", disse.

Apresentadora cobra respeito com o treinador

Durante o bate-papo, Ana Maria se mostrou indignada com a forma como parte da torcida tratou Abel. Para ela, a frustração com o resultado não justifica agressões verbais. " Desculpem... Mas, gente! Falta de educação é o máximo. Eu sei que está todo mundo no clamor da coisa. Todo mundo queria vencer e tudo mais. Mas vai fazer isso com o cara. Ele não me atende, ele não vem tomar café da manhã aqui por causa disso. Agora eu vou xingar ele? Não é por isso! ", criticou.

A apresentadora também destacou a importância do técnico na história recente do clube. " Por que perdemos o jogo agora ele é péssimo? Não é! Ele é um ser humano. Um senhor profissional", declarou. Alessandro Jodar completou: "Dez títulos, cinco temporadas... ".

Apesar de ser palmeirense assumida, Ana mostrou espírito esportivo e apareceu com as cores do Corinthians no estúdio. " O que eu mais admiro, Ana, é ver seu espírito esportivo. Você está alvinegra. Até seu joguinho de mesa", comentou Jodar. Ela respondeu com bom humor: "Eu tenho espírito esportivo. Eu respeito. Ele [Louro Mané] é corintiano. Eu tenho um monte de amigo corintiano ".

Ana Maria ainda fez questão de relembrar o ator Tom Veiga, intérprete original de Louro José, morto em 2020. " Tom Veiga era o maior corintiano do mundo, paizão do Louro Mané. Tem que respeitar. Tem que respeitar qualquer time ", finalizou.

