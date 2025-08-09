Reprodução/Internet Ana Maria Braga alavanca audiência da Globo com novo reality

A Globo comemora o desempenho de Chef de Alto Nível, reality culinário comandado por Ana Maria Braga, que vem elevando a audiência do horário nobre. Desde a estreia, a atração registrou crescimento em 14 das 15 praças medidas pela Kantar Ibope Media, superando as expectativas da emissora.

Em São Paulo, a alta foi de 8%, com média de 14 pontos e 28% de participação. No Rio de Janeiro, o aumento chegou a 6%, alcançando 18 pontos e 32% de share. No Painel Nacional de Televisão (PNT), a média é de 14 pontos e 30% de participação — crescimento de 8% em relação às quatro semanas anteriores

Os maiores saltos ocorreram no Nordeste e Norte do país. Recife registrou elevação de 25% (15 pontos de média), Salvador subiu 23% (16 pontos e 40% de share) e Belém cresceu 20% (18 pontos e 39% de participação). A única exceção foi Porto Alegre, que manteve os 13 pontos anteriores, desempenho ainda considerado positivo pela. A informação é da Folha de S.Paulo.

Formato internacional

No digital, o programa detambém se destaca: é o reality culinário mais visto no Globoplay, concentrando 48% do consumo do gênero desde a estreia. O primeiro episódio impulsionou o tempo médio de visualização na plataforma em 31% na comparação com a semana anterior.

Inspirado no formato do Next Level Chef, apresentado por Gordon Ramsay, o reality brasileiro foi gravado entre maio e junho nos Estúdios Globo e segue o modelo da versão original, com jurados recrutando participantes para desafios eliminatórios até coroar uma nova estrela da gastronomia nacional.