Reprodução/redes sociais Rodrigo Faro quebrou promessa pra entrar na Globo

Rodrigo Faro surpreendeu o público ao ser anunciado como um dos participantes da Dança dos Famosos no domingo (3). O apresentador, que voltou à Globo após 16 anos, contou que precisou quebrar uma promessa para participar da atração comandada por Luciano Huck.

“Eu estou em uma fase da vida em que sou movido por desafios. Quando recebi o convite do Luciano, da produção, eu falei: ‘Mais um desafio’. A dança faz parte da minha vida, apesar de eu ter jurado que, depois do ‘Dança Gatinho’, nunca mais dançaria na vida. Eu falei: ‘Prometo que não danço mais’. Olha onde eu vim parar” , disse.





Bastante feliz, Faro deixou claro que entrou na competição para se divertir, mas também para fazer bonito no palco.

“Eu gosto de desafios, estou super empolgado, super feliz. Vim para me divertir mesmo. (…) Todo mundo sabe o quanto eu amo dançar, o quanto eu amo estar no palco” , contou.

Rodrigo Faro afirmou que não vai fugir dos ritmos musicais mais excêntricos e garantiu que tem muita experiência e repertório.

“Eu sou especialista em Michael Jackson, Lady Gaga e Beyoncé. Mas não é um ritmo específico. Eu estou ‘véio’, o problema vão ser as dores. Porque tenho certeza de que vou dançar superbem, o problema é o dia seguinte”, brincou o artista, que já teve contato com a valsa quando era mais novo: “Já dancei muita valsa quando era novinho, com as debutantes" , relembrou ao Gshow.

Reações em casa

Apesar da super empolgação, o apresentador contou que houve uma grande surpresa, principalmente em sua casa. Faro relembrou como foi contar à família sobre esse novo momento.

“Foi um choque. ‘Pai, você vai morar no Rio de Janeiro? Vai abandonar a gente?’ No começo, ficou todo mundo meio apavorado. Aí eu expliquei como seria, e recebi todo o apoio das meninas” , contou, referindo-se à esposa e às filhas.

Chegada na TV Globo

O apresentador compartilhou sua alegria em participar do Domingão. Rodrigo Faro gravou o momento que chegou na TV Globo, exibindo seus talentos na dança, em homenagem ao Dança Gatinho, quadro que ele tinha na Record e que se tornou sua marca registrada.