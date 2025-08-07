Reprodução/Internet Eliana reage a boato sobre usar calcinha de enchimento

Eliana contou no Saia Justa, do GNT, que descobriu recentemente um boato inusitado a seu respeito nos bastidores da Globo. A apresentadora afirmou ter ficado surpresa ao saber que circulava a história de que ela usava uma calcinha de enchimento para aumentar o bumbum.

Aproveitou a fofoca



“Muito recentemente, eu descobri uma fofoca a meu respeito que vivia num zum-zum-zum nos bastidores da emissora, um negócio que eu descobri que eu fiquei, achei tão absurdo... Que eu usava uma calcinha de enchimento para o bumbum”, disse a apresentadora durante o programa.

Aos risos, Eliana ironizou o rumor e convidou o público a assistir ao seu programa disponível no Globoplay para tirar as próprias conclusões. “Aliás, quem quiser conferir, vou fazer meu comercial aqui, entre lá na Casa de Verão de Eliana e você vai descobrir se é enchimento ou verdade. Nunca imaginei um negócio desses, fiquei sabendo disso agora... Que isso, minha gente?”, comentou.