Reprodução/Internet Após seis anos, Leão Serva deixa TV Cultura em reestruturação

Leão Serva deixou a TV Cultura após seis anos na emissora. A saída faz parte de uma reestruturação da Fundação Padre Anchieta para otimização de recursos. O jornalista ocupava o cargo de diretor internacional de jornalismo e correspondente em Londres.

Histórico em debates

Nadesde agosto de 2019, Leão Serva foi diretor de jornalismo por quase quatro anos e, posteriormente, responsável pela cobertura internacional. Ficou conhecido por mediar debates eleitorais e agir com firmeza em momentos de tensão.

Em 2023, no debate para a Prefeitura de São Paulo, interveio quando José Luiz Datena atirou uma cadeira em Pablo Marçal. Em 2022, Leão Serva defendeu a jornalista Vera Magalhães após uma agressão verbal, afastando o agressor fisicamente e arremessando o celular.

Com mestrado e pós-doutorado em Comunicação e Semiótica, Leão Serva tem mais de 25 anos de experiência no jornalismo, passando por veículos. Atuou como correspondente de guerra e cobriu conflitos em países como Angola, Somália e a ex-Iugoslávia, além de escrever livros e lecionar Ética e Jornalismo Opinativo na ESPM por mais de uma década.