Reprodução: TV Globo Catia Fonseca pode ganhar novo programa

A Dança dos Famosos nem iniciou oficialmente, mas a TV Globo já tem planos para Catia Fonseca. Bastante querida pelo público feminino e experiente em assuntos de culinária, a apresentadora deve ser aproveitada em algum dos formatos gastronômicos do GNT - canal voltado para a audiência feminina.

Não há, por enquanto, qualquer movimentação sobre o retorno de Catia Fonseca à TV aberta neste ano, ocupando a titularidade de alguma atração. Até junho deste ano, ela apresentava o programa Melhor da Tarde, da Band, emissora da qual pediu demissão.

Mas, existe um entendimento na emissora da família Marinho, que a apresentadora poderá desenvolver ou integrar a algum projeto já existente dentro do GNT.





O GNT tem funcionado como uma espécie de termômetro para futuras contratações de outras emissoras do grupo Globo. Foi assim com Sabrina Sato e com a apresentadora Eliana, que veio do SBT e logo assumiu o Saia Justa, antes de migrar para outros projetos na Globo. As informações são do colunista Flavio Ricco.

Apesar de diversos rumores envolvendo o nome de Catia em um novo formato, as manhãs da emissora seguem sob o comando de Ana Maria Braga e Patrícia Poeta - e assim continuará em 2026.

Catia Fonseca fala sobre desafios na Dança dos Famosos

Catia Fonseca, através de suas redes sociais, falou sobre o desafio que é participar da Dança dos Famosos. A apresentadora revelou para os fãs que tem sentido algumas dores, principalmente, após executar passos mais complexos nas danças.

"Gente, acabei agora, agorinha o ensaio. Eu nem sei que horas são, já passou das 19h30. Vou falar uma coisa pra vocês: é incrível, mas é tão difícil, que vou te dizer... A gente se dedica, mas posso ser sincera? Já tô com medo. Será que vou conseguir acertar tudinho? É muita coreografia, muita mesmo!" , contou.

Catia chegou a pedir para os fãs emanarem energia positiva para ela.

"Tô cansada, mas também bem apreensiva. Preciso da ajuda de vocês - vão mandando energia positiva, que estou precisando! Não é que eu não esteja positiva, mas estou preocupada. Beijo pra vocês!" , disse.

"Olha, eu acordei ótima, só uma dorzinha na panturrilha, nos braços, abdômen. Mas, vou te dizer que estou super animada, é bom né? Ainda mais quando a gente acorda ainda, olha essa vista, é incrível demais, né?" , finalizou.