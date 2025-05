Reprodução/Instagram Xuxa

Em um comunicado emocionado publicado em seu perfil no Instagram, a apresentadora Xuxa Meneghel explicou os motivos que a levaram a deixar de seguir páginas de fãs dedicadas a ela nas redes sociais. A decisão foi tomada após a artista perceber reclamações e disputas entre seus admiradores por atenção e curtidas.





Desgaste e competição entre fãs

Xuxa, conhecida por sua relação próxima com o público, afirmou que nunca quis gerar conflitos entre seus seguidores. "Minha intenção nunca é de discórdia, nem deixar alguns incomodados, muito menos 'deprimidos'", escreveu. "Por isso, estou tomando a decisão de não seguir nenhuma página de fã... pelo menos por enquanto, e quem sabe um dia volto a seguir se sentir que não haverá mais essa disputa ou mal-estar entre vocês."

A Rainha dos Baixinhos também pediu desculpas por não conseguir corresponder a todas as expectativas. "Me perdoem não poder abraçar todos e agradecer sempre pelo carinho de vocês, mas não sabia que seria cobrada e que isso ainda iria criar algumas atitudes que não estão me fazendo bem, nem a vocês", completou.

Repercussão positiva

A decisão de Xuxa foi bem recebida por muitos fãs, que elogiaram sua postura. "Xuxa, admiro muito sua decisão! É importante manter um ambiente saudável e positivo, longe de disputas", comentou um perfil dedicado à apresentadora. Outro seguidor reforçou: "Por aqui seguimos enaltecendo você e a sua carreira toda, pois nossa relação não foi construída em cima de likes, mas em cima de muito respeito e amor".

Próximos passos

Apesar do afastamento temporário das páginas de fãs, Xuxa segue ativa nas redes sociais, interagindo diretamente com o público e compartilhando momentos de sua rotina. A apresentadora deixou a porta aberta para uma possível reaproximação no futuro, caso o clima entre os fãs se normalize.