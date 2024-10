Tiago Ghidotti Qual o segredo da dieta de Angélica? Nutróloga explica benefícios

A apresentadora Angélica, de 50 anos, retornará com um dos seus programas de maior sucesso, o Vídeo Game , em comemoração aos 60 anos da Rede Globo . A programação especial acontecerá em abril de 2025 na emissora, com 60 horas de comemorações entre os dias 25 e 27 de abril.



O Vídeo Game foi um dos quadros de maior sucesso no programa Vídeo Show , que também contará com uma edição comemorativa. Em entrevista ao O Globo , Angélica afirma: "É uma alegria enorme participar apresentando o Vídeo Game, que fez parte da minha vida e da vida de tanta gente".

Ela continua: "As pessoas me cobram muito para voltar. É uma delícia, sinal de que sentem falta. Para mim também foi um tempo de abstinência. Mas passou. Hoje eu tenho uma clareza maior do que quero. Desejo estar em todas as mídias, com a minha mensagem, com o meu talento, com aquilo que sei fazer".

Angélica fez uma reflexão sobre como está o mercado televisivo atualmente: "Eu acredito que tem espaço para bons conteúdos, seja na TV aberta ou na paga e no streaming. Não quero fazer algo por fazer. A gente precisa usar nossa voz, o engajamento da televisão e o nosso público para passar boas mensagens. É obrigação de todo mundo. Não é para ficar falando baboseira. Não é tudo pela audiência. Vai além disso".

Aposentadoria?

Angélica negou que tenha planos de se aposentar no momento, dizendo que não existe a possibilidade de se aposentar com apenas 50 anos: "Por mais que eu tenha queimado uma largada. Hoje há algumas questões que me cansam um pouco? Sim, porque comecei bem cedo. Coisas que as pessoas falam e fazem me dão uma preguicinha, mas a preguicinha de quem já passou por isso algumas vezes, e não preguiça do trabalho. Estou num recomeço, no segundo tempo. São novas ideias, com muita energia ainda. Sou isso. Nasci na TV. Não tenho como afirmar agora: 'Vou morar no mato e plantar'. Nesta vida, vai ser difícil".

Ela afirma que dua saída da TV apenas a fez refletir sobre o autoconhecimento: "Pensei em tudo o que já tinha vivido. Me deu uma certa angústia. Passei a ler muito. Ali foi a virada. Comecei a me fortalecer para dizer o que digo hoje. Não é para lacrar, para sair nota. Eu acredito que devo isso ao público. Quero compartilhar aquilo que me faz bem, num mundo onde todos falam tudo e falam muita besteira".