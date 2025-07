Reprodução/TV Globo Patrícia Poeta se indignou com caso de agressão em Natal

Patrícia Poeta utilizou seu programa na TV Globo para cobrar justiça por Juliana Garcia dos Santos, mulher espancada pelo próprio namorado num elevador. O caso ocorreu em Natal, no Rio Grande do Norte, e deixou a jornalista perplexa.

A apresentadora iniciou seu programa, na Globo, nesta terça-feira (29), contando que soube do caso pela manhã e que não conseguiu digerir tamanha violência.





"Um homem espancou a namorada com mais de 60 socos dentro do elevador. Você entendeu direito, eu falei 60 socos. A moça passou por cirurgia. Agora, imagine o trauma emocional depois de tudo isso" , disse Patrícia.

"A gente tem que se indignar, sim, com um caso como esse. Não dá para ser uma simples estatística e achar que isso sempre fará parte da nossa sociedade. A gente tem que noticiar, e eu falo da minha missão aqui, a gente tem que denunciar. Se você está vendo um caso como esse, aliás, o número é 180" , continuou a apresentadora.

Por fim, a jornalista do Encontro solicita para a Justiça tome todas as providências contra o agressor:

"A Justiça brasileira precisa fazer a parte dela: colocar um criminoso desse atrás das grades, para dar exemplo para outros tantos que tenham a intenção de agir assim covardemente no futuro" , finalizou.

O caso

As agressões foram registradas pelas câmeras de segurança do elevador. É possível ver nas imagens, o casal entrando no local e logo após uma discussão. Após o fechamento da porta, o homem desferiu diversos socos contra a mulher. A sequência de agressões ultrapassaram 60 golpes. Conforme a polícia, o agressor foi contido e preso em flagrante.

A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher das Zonas Leste, Oeste e Sul (DEAM/ZLOS) está conduzindo as investigações. Em nota ao Portal iG, a Polícia Civil informou que está colhendo depoimentos e reunindo elementos técnicos para apurar o caso de forma precisa. A corporação também destacou que denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 181.

Logo, a Secretária de Saúde do Rio Grande do Norte informou ao iG Gente que a vítima foi encaminhada ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, onde passou por avaliação médica e já não se encontra mais na unidade hospitalar.