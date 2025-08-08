Reprodução/redes sociais/TV Globo Nicolas Prattes em Terra Nostra

A TV Globo confirmou que Terra Nostra será a próxima novela da faixa Edição Especial, substituindo História de Amor, de Manoel Carlos, a partir de 1º de setembro. O clássico de Benedito Ruy Barbosa retorna às tardes como parte das comemorações pelos 60 anos da emissora e traz diversas curiosidades.

Uma delas é a participação de Nicolas Prattes, que interpretou o pequeno Francesquinho. Na época, o ator tinha apenas 3 anos e viveu o filho da protagonista Giuliana Splendore, interpretada por Ana Paula Arósio. Durante o programa Caldeirão com Mion, em 2024, Prattes revelou que Terra Nostra foi sua primeira novela.





"Sou eu! Mais de 20 anos atrás, eu tinha uns 3 anos de idade. Esse é o último capítulo de Terra Nostra. E tem uma curiosidade: nesse dia, eu tinha saído para brincar pelos Estúdios Globo e acabei sentando em um formigueiro - daquelas formigas vermelhas, quentes. Minha avó estava comigo, cuidando de mim. Ela tirou toda a minha roupa, eu estava todo picado, me levou para o camarim, eu chorava muito. Lembro da sensação, um monte de gente preocupado" , contou.

O ator confidenciou, na época, que foi um trabalho muito legal e elogiou a trama:

"Foram me acalmando, todo mundo foi muito legal. E aí veio essa cena linda, especial, de uma novela que marcou uma geração e é uma das grandes obras da nossa teledramaturgia. Foi um prazer fazer" , completou.

História de Terra Nostra

Após se distanciar de seu grande amor, Matteo passa a trabalhar colhendo café na fazenda do coronel Gumercindo (Antônio Fagundes), mas entra em conflito com o patrão ao reivindicar melhores condições de trabalho. Mesmo assim, acaba se casando com Rosana (Carolina Kasting), filha do poderoso fazendeiro.

Giuliana é acolhida pela família de Francesco Maglianno (Raul Cortez), um imigrante bem-sucedido, que promete ajudá-la a reencontrar Matteo. Quando finalmente o reencontra, ele já está casado e aparentemente realizado.

A novela retrata as transformações sociais e econômicas do Brasil da época, abordando temas como estrutura familiar, imigração e luta de classes. A trama de Benedito Ruy Barbosa foi escrita com a colaboração de suas filhas, Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, e teve direção artística de Jayme Monjardim.