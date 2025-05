Reprodução/Band O veterano homenageou a esposa, Luciana Cardoso.





Fausto Silva surpreendeu a audiência com uma rara aparição no SBT neste domingo (11). O apresentador está afastadado da TV desde 2023, quando deixou a Band e passou por dois transplantes de órgãos.







O palco do retorno foi o " Domingo Legal ", que recebia Luciana Cardoso, esposa do apresentador, e João Guilherme Silva e Rodrigo, filhos do casal. O trio participava do quadro " Passa ou Repassa ".

Fausto Silva aproveitou o Dia das Mães para homenageá-la: "Uma mulher extraordinária. Por mais que eu tenha sonhado na minha vida, jamais pensei que fosse ter uma companheira mais do que perfeita em todos os sentidos".

"E essa mulher é uma referência disso. Ela conduz essa história há quase 25 anos com esses dois moleques e a dona Lara, que é a enteada", acrescentou Faustão, citando a filha mais velha, a cantora Lara Silva.

O apresentador, de 75 anos, finalizou a declaração: "A cada minuto agradeço a Deus por ter encontrado a Luciana". Os dois se casaram em 2002 e são pais de João e Rodrigo. Lara é fruto do primeiro casamento de Fausto, com Magda Colares.

Hoje o programa tá emoção pura! Faustão, obrigado por tanta generosidade. Você é referência para todos nós. Um beijo no seu coração de toda a família #DomingoLegal pic.twitter.com/OdrslX5RdD — Domingo Legal (@Domingo_Legal) May 11, 2025













O veterano segue recluso e em tratamento desde os transplantes dos quais foi submetido.