Bom Dia Brasil passa por falha técnica ao vivo





O Bom Dia Brasil, atração jornalística da TV Globo apresentada por Ana Paula Araújo, passou por uma falha ao vivo. Enquanto a jornalista se despedia do público, o programa sofreu uma pane no ar, nesta terça-feira (8).

Enquanto se despedia dos colegas de estúdio e correspondentes, a atração global entrou em “delay” no ar. O programa chegou a travar a tela ao vivo, causando reação entre os telespectadores.

O momento acabou viralizando em sua reta final, tornando-se um dos assuntos mais comentados de todo o Brasil. “O final do Bom Dia Brasil completamente medonho” , disse um. “Não queria ser o técnico de áudio do Bom Dia Brasil depois dessa microfonia” , comentou outro. "Deu uma microfonia doida agora no fim do Bom Dia Brasil" , explanou um terceiro.

Ao perceber a situação e visivelmente desconfortável, a jornalista Ana Paula Araújo olhou para as câmeras e perguntou: “Passou?” , mostrando que percebeu a falha técnica ao vivo na TV Globo.





Sobre o jornalístico Bom Dia Brasil

Bom Dia Brasil é um tradicional telejornal matinal produzido e exibido pela Rede Globo de Televisão. No ar desde o dia 3 de janeiro de 1983, o programa se consolidou como uma das principais fontes de informação para o público brasileiro logo no início do dia.

A atração traz sempre as principais notícias do Brasil e do mundo, além de análises detalhadas e a repercussão dos fatos mais importantes do dia anterior.

O jornal matinal conta com a participação de um time de comentaristas e jornalistas, que contribuem com análises aprofundadas, entrevistas exclusivas e informações em tempo real.

O programa também conta com reportagens especiais produzidas pelas equipes espalhadas por diferentes regiões do país e correspondentes internacionais, que enriquecem ainda mais o conteúdo exibido pela emissora.

Entre as participações ao vivo estão as de Sabina Simonato, Heraldo Pereira, Cecília Malan e Aline Aguiar, que entram no ar para trazer informações atualizadas de Brasília, Londres e outras localidades estratégicas.

Os comentaristas Miriam Leitão e Gerson Camarotti também têm espaço fixo no jornal, trazendo análises precisas sobre economia, política e bastidores do poder, contribuindo para uma cobertura mais ampla e plural dos temas em destaque.

Com um formato dinâmico, o Bom Dia Brasil faz parte da vida do brasileiro. Atualmente, o jornal é líder em audiência sempre na casa dos 9 a 10 pontos, de acordo com o Kantar Ibope Media.