Reprodução: TV Globo Thiago Lacerda em Terra Nostra

A TV Globo já definiu sua próxima substituta na faixa da edição especial: trata-se de História de Amor (1995). A partir de setembro, a emissora carioca exibirá Terra Nostra (1999), um dos maiores sucessos de Benedito Ruy Barbosa.

O folhetim chega com a missão de homenagear as tramas de sucesso da TV Globo, que completou 60 anos em 2025. A estreia da trama acontece em setembro e o último capítulo da reprise atual - História de Amor, de Manoel Carlos - será exibido em 29 de agosto.





Originalmente exibida entre setembro de 1999 e junho de 2000, Terra Nostra aborda a imigração italiana no Brasil no final do século XIX, tendo como pano de fundo o romance entre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio). O casal se conhece durante a travessia de navio rumo ao Brasil, mas acaba se separando ao chegar ao país.

O folhetim reuniu grandes nomes da teledramaturgia, como Paloma Duarte, Débora Duarte, Maria Fernanda Cândido, Jackson Antunes, Ângela Vieira, Gabriel Braga Nunes, Elias Gleizer, Lu Grimaldi, Odilon Wagner, entre outros.

História de Terra Nostra

Após se distanciar de seu grande amor, Matteo passa a trabalhar colhendo café na fazenda do coronel Gumercindo (Antônio Fagundes), mas entra em conflito com o patrão ao reivindicar melhores condições de trabalho. Mesmo assim, acaba se casando com Rosana (Carolina Kasting), filha do poderoso fazendeiro.

Giuliana é acolhida pela família de Francesco Maglianno (Raul Cortez), um imigrante bem-sucedido, que promete ajudá-la a reencontrar Matteo. Quando finalmente o reencontra, ele já está casado e aparentemente realizado.

A novela retrata as transformações sociais e econômicas do Brasil da época, abordando temas como estrutura familiar, imigração e luta de classes. A trama de Benedito Ruy Barbosa foi escrita com a colaboração de suas filhas, Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, e teve direção artística de Jayme Monjardim.