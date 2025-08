Reprodução/Globonews Após sair da GloboNews, Daniela Lima publica poema enigmático

A jornalista Daniela Lima chamou a atenção ao publicar um trecho de um poema de Vinícius de Moraes em suas redes sociais, após sua demissão da GloboNews, onde trabalhou por dois anos.





Com a legenda “Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem. Nasço amanhã. Ando onde há espaço. Meu tempo é quando” , a profissional fez referência a um verso que também estava tatuado no braço, em uma imagem. A postagem, enigmática e reflexiva, rapidamente repercutiu entre colegas e seguidores.





Entre as reações, destacou-se o comentário da também jornalista Leilane Neubarth, que respondeu com emojis de aplausos. Além disso, diversos fãs e admiradores de Daniela deixaram mensagens de apoio, elogiando sua trajetória e desejando sucesso em sua próxima etapa profissional.

A saída de Daniela Lima da GloboNews ainda não teve os motivos divulgados oficialmente. Agora, a expectativa é sobre qual será seu próximo destino na imprensa brasileira.

Quem é Daniela Lima?

Daniela Lima se consolidou como uma das principais caras do jornalismo nacional. Com passagem por alguns dos maiores veículos de comunicação do país, construiu uma carreira marcada pela cobertura política e pelo comando de programas de análise.

Ainda estudante, em 2003, teve sua primeira experiência profissional como estagiária na revista Veja, onde, três anos depois, assumiu o cargo de repórter. Sua atuação no Correio Braziliense, em 2008, como repórter e colunista política, reforçou sua especialização no tema.

Em 2010, ingressou na Folha de S.Paulo, um dos principais jornais do país, onde se destacou na cobertura dos bastidores do poder. Sete anos depois, foi promovida a editora da coluna Painel, espaço de grande relevância no cenário político-jornalístico.

Sua estreia na televisão ocorreu em 2019, quando assumiu o comando do tradicional "Roda Viva", na TV Cultura. Apesar do breve período no programa, sua passagem chamou atenção, e, no fim daquele ano, migrou para a recém-lançada CNN Brasil. Lá, apresentou o "CNN 360°", que se tornou um dos destaques da programação, conquistando audiência expressiva com sua abordagem aprofundada de política e economia.

Em junho de 2023, após deixar a CNN, foi anunciada pela GloboNews em um movimento surpreendente. Em pouco tempo, assumiu o "Conexão GloboNews", onde permaneceu até agosto de 2025.