Reprodução Benedito Ruy Barbosa é internado na UTI após piora nos rins aos 94 anos

O autor Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos, está internado na UTI do Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, desde 20 de maio. O autor de novelas como Pantanal e Renascer deu entrada na unidade após agravamento de um quadro de insuficiência renal crônica, segundo boletim médico divulgado neste domingo (25).

A informação foi confirmada pela CNN Brasil . Benedito também trata uma infecção urinária. Apesar do estado delicado, os médicos informaram que o paciente apresenta melhora clínica e laboratorial.

“ Ele está internado tratando de uma infecção urinária. Mas está bem ”, afirmou a filha Edmara Barbosa ao G1 . Ela contou que o dramaturgo participou recentemente de uma entrevista para o Globo Rural e esteve em uma reunião com netos e bisnetos dias antes da internação.

O autor vive em São Paulo com a filha e passou os últimos anos em um sítio no interior do estado. A mudança ocorreu para garantir acesso mais rápido ao acompanhamento médico. Segundo familiares, Benedito segue lúcido, mas fisicamente fragilizado.

Clássicos da TV e legado na teledramaturgia brasileira

Benedito estreou na Globo em 1976 e criou tramas marcadas por temas rurais e sociais. Assinou obras como Meu Pedacinho de Chão (1971), Sinhá Moça (1986), O Rei do Gado (1996) e Terra Nostra (1999). Suas novelas abordaram conflitos de terra, coronelismo e tradições do interior do Brasil.

Em 1990, escreveu a versão original de Pantanal , sucesso da extinta TV Manchete. Em 2022, a Globo produziu um remake adaptado pelo neto Bruno Luperi, também roteirista.

Nascido em 1931, no interior de São Paulo, Benedito é o mais velho entre cinco irmãos. Cresceu em uma região de fazendas de café e imigração italiana, cenário que inspirou diversas de suas histórias.

O HCor informou que novas atualizações sobre o estado clínico serão divulgadas conforme a evolução do quadro. Não há previsão de alta.