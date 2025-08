Instagram Alcione desmente boatos sobre internação e confirma agenda de shows

A cantora Alcione negou nesta terça-feira (5) os boatos de que estaria internada em São Paulo com problemas cardíacos. A informação falsa circulou pela manhã nas redes sociais e afirmava que a artista teria passado por cateterismo e angioplastia no Hospital Sírio-Libanês.

Em nota publicada no Instagram de Alcione, a assessoria afirmou que a cantora está saudável e cumpre agenda de apresentações nos próximos dias. A artista também gravou um vídeo para tranquilizar os fãs.

No registro divulgado, Alcione se mostrou animada e agradeceu as mensagens de apoio. " Gente, saíram umas notícias aí de que eu estava internada. Passando aqui para dizer que eu não estou internada. Eu, graças a Deus, estou aqui com minha família, bem de saúde, feliz. Afinal, eu vivo no país da alegria, no país do samba. Então, que Deus, Nossa Senhora, o Divino Espírito Santo e todos os orixás nos abençoem para sempre ", declarou.

A assessoria reforçou a informação em nota oficial. " Em razão de notícias inverídicas (fake news) que viralizaram, hoje, nas redes sociais, temos o dever e a satisfação de comunicar que a cantora ALCIONE NÃO ESTÁ INTERNADA E NEM TEVE NENHUM PROBLEMA DE SAÚDE. A artista, felizmente, encontra-se completamente saudável e estará, nos próximos dias, cumprindo uma agenda lotada ", informou a equipe.

Entre as datas confirmadas estão shows em Recife, Campina Grande, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Vitória.

A agenda começa em 8 de agosto, no Classic Hall, em Recife. No dia seguinte, Alcione se apresenta no Spazzio, em Campina Grande. Já nos dias 15 e 16, a artista sobe ao palco do Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Porto Alegre recebe o show no Araújo Vianna, em 23 de agosto, e Vitória encerra o mês com apresentação no Espaço Patrick Ribeiro, em 29 de agosto.