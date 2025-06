Reprodução redes sociais Benedito Ruy Barbosa

Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e foi encaminhado ao quarto na última quinta-feira (12). O novelista, contudo, ainda não tem previsão de alta hospitalar.

Ele está internado no hospital Hcor, em São Paulo, desde o dia 20 de maio. Inicialmente, ele foi submetido aos cuidados médicos por conta de uma infecção renal crônica.





"O Hcor informa que o paciente Benedito Ruy Barbosa evolui positivamente e que foi transferido hoje [12] da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto. Ainda não há previsão de alta", detalha o boletim médico, assinado pelo superintendente Gabriel Dalla Costa e pelo clínico geral Cyrilo Emilio Zuccon Mantovani.

Relembre

Nascido em abril de 1931, o autor se consagrou na teledramaturgia nacional ao escrever folhetins que se tornaram clássicos na indústria audiovisual. "Pantanal", "Renascer", "Cabocla", "Rei do Gado", "Sinhá Moça" e "Velho Chico" são algumas das narrativas escritas por ele.

As obras de Benedito fizeram tanto sucesso que ganharam adaptações recentes na Rede Globo. Em 2022, por exemplo, foi ao ar o remake de "Pantanal". Já em 2024, "Renascer" ganhou uma releitura.

As segundas versões foram adaptadas pelo neto do novelista. Trata-se de Bruno Luperi. No início deste ano, Benedito se mudou de Sorocaba, no interior de São Paulo, para a capital.