Reprodução/redes sociais Belo fala sobre divórcio litigioso com Gracyanne Barbosa

Belo abriu o coração sobre o divórcio com Gracyanne Barbosa. O processo, que foi iniciado pela influencer, está em curso na Justiça e conforme o cantor, ele precisa manter detalhes sobre o caso em segredo. O pagodeiro também disse que descobriu várias informações do trâmite da separação pela imprensa.

"Olha, que interessante! Se você não sabe, se você é minha amiga e não sabe, como é que eu vou saber? Você sabe mais da minha vida do que eu" , contou.





"Você pergunta coisas que eu não sei, e aí eu fico sabendo pela imprensa. Mas ali a gente está discutindo, logicamente, na Justiça, então não precisava disso. Agora eu tenho que manter tudo em segredo, né?" , frisou ele.

Belo considera fundamental reforçar o carinho que sente por Gracyanne, com quem compartilhou 16 anos de sua vida. "Porque tudo que está acontecendo… realmente, não vou falar sobre isso. Mas, como eu disse no domingo lá [no Domingão com Huck], tenho um carinho especial por ela e amizade. O carinho e o respeito continuam e sempre vão continuar" , disse ele ao Portal Leo Dias.

Belo em Três Graças

O famoso também foi questionado sobre Misael, personagem que irá interpretar no folhetim e Aguinaldo Silva, que irá substituir Vale Tudo no horário nobre da TV Globo. Belo estará em Três Graças, nova promessa da Globo para o horário das 21h.

"Já abrindo os trabalhos: não dou spoiler de personagem e nem falo de vida pessoal. Eu acho que o Misael… Estou muito apaixonado pelo personagem! Ele é sensacional em todos os sentidos" , contou.

"É um papel que tem muito a ver com a vida que vivi na infância e na adolescência, muito periférica e de comunidade. Estou buscando imersões em coisas que fizeram parte da minha história" , enfatizou.

"Tive uma vida cheia de percalços e tribulações, então trago isso para buscar a verdade na interpretação. É uma nova fase da minha vida, e estou muito feliz! Sempre agarro os desafios e as oportunidades com o coração. O elenco da novela é muito bom, estou aprendendo muito. Sou novo e fui recebido com muito carinho" , finalizou.