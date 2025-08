Reprodução/Internet A jornalista Daniela Lima foi demitida da Globo

Contratada pela Globo em 2023, a jornalista Daniela Lima foi demitida nesta segunda-feira (04). É a segunda baixa significativa da GloboNews em menos de uma semana: na última sexta, a emissora abriu mão dos serviços de Eliane Cantanhêde, que atuava como comentarista dos noticiosos da rede há 15 anos.

A coluna apurou que a equipe do matinal foi avisada sobre a saída da apresentadora minutos antes do início da edição desta segunda-feira. Camila Bomfim e Leilane Neubarth entraram no ar normalmente, mas a imagem de Daniela Lima já foi retirada da vinheta de abertura do Conexão.

Posicionamento da Globo

Procurada pela coluna, a Globo também confirma o desligamento de Mauro Paulino, que fazia parte do time de analistas da emissora desde 2022. Confira a íntegra do posicionamento da rede:

"Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo".