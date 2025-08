Reprodução/Instagram Laura Pausini brilha de maiô e revela versão masculina por IA

Laura Pausini, de 51 anos, chamou a atenção ao compartilhar registros descontraídos em seu Instagram, incluindo fotos usando um maiô vermelho cavado e rasgado. A cantora italiana aproveitou para celebrar a chegada de agosto após um período de descanso e brincou com os seguidores ao postar até uma imagem gerada por inteligência artificial (IA) de sua suposta "versão masculina".





"É segunda-feira, é agosto, zero férias, mas muitas coisas de trabalho para fazer com um sorriso gigante... de maiô... mil outras coisas aleatórias... e Lauro Pausini", escreveu na legenda, fazendo referência ao nome masculinizado na foto criada digitalmente.





Reações dos fãs e famosos

A publicação rapidamente reuniu elogios, incluindo do cantor brasileiro Tiago Iorc, que comentou: "F*dona".

Outros seguidores destacaram a boa forma da artista: "Laura, você está em ótima forma", disse um.

"Você é sempre tão linda!", acrescentou outro.

Alguns até brincaram pedindo mais fotos de trajes de banho, já que Laura é conhecida por ser reservada em suas redes sociais.

Vida pessoal

Casada com o também cantor italiano Paolo Carta desde 2023 — após 18 anos juntos —, Laura mantém a família longe dos holofotes. Os dois são pais de Paola, de 12 anos. Em abril deste ano, a artista celebrou o aniversário de 61 anos do marido com uma homenagem carinhosa no Instagram: " Feliz aniversário, esposinho" , escreveu ao lado de fotos em preto e branco da comemoração.