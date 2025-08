Reprodução/SBT Cariúcha corrige advogada ao vivo

Durante o Fofocalizando da última quinta-feira (31), a advogada de Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, conversava ao vivo com os apresentadores da atração, quando foi interrompida por Cariúcha , que chamou a atenção da entrevistada após ela usar um termo considerado racista.

A advogada Márcia Passalini, responsável pela defesa da namorada de Belo, falava em favor da cliente em meio a uma batalha judicial que ela está travando com o ex-marido. Porém, a profissional da advocacia usou o termo "denegrir" e foi interrompida por Cariúcha.





"Doutora, desculpa por interromper, mas a gente não usa mais essa palavra denegrir. Essa palavra denegrir é uma palavra muito racista. Peço que a senhora não utilize mais essa palavra, por gentileza" , solicitou a apresentadora.

Logo, Gaby Cabrini pediu para a advogada utilizar o verbo difamar em vez de denegrir. Após o momento, Márcia Passalini pediu desculpas e seguiu com sua defesa à cliente.

Conforme o dicionário Aurélio, o termo denegrir significa "tornar negro, escurecer". Porém, o racismo se dá por associar o que torna algo negro a algo ruim, o que não ocorre com termos ligados à ideia de embranquecer ou clarear.

Cariúcha chora com saída de Leo Dias do SBT

Leo Dias não faz mais parte da emissora de Silvio Santos (1930-2025) . O jornalista assinou contrato com a Band e comandará duas atrações na emissora do Morumbi. No entanto, Cariúcha se emocionou ao se despedir do colega ao vivo, durante o programa Fofocalizando.

Leo participou por videochamada com os apresentadores da atração, e Cariúcha não conteve as lágrimas, chorando ao vivo.

“Hoje é um dia muito difícil. Eu ainda tinha a esperança de que você voltasse… Você sempre abriu as portas para mim. Até das nossas brigas eu sinto falta. Sou muito grata por tudo que você fez por mim. Eu te amo demais! A gente tem química” , contou a apresentadora, visivelmente triste.

Ao final, Leo agradeceu ao SBT pela oportunidade e destacou que é reconhecido internacionalmente graças à emissora.

“Estou em Lisboa e só quero dizer que sou muito grato ao SBT, muito grato à família Abravanel, muito grato por tudo que aconteceu aí (…) Sou reconhecido em Portugal graças ao SBT. Mas preciso que as pessoas entendam que estou ficando velho, preciso pensar na minha aposentadoria, em dias melhores. É só um novo desafio. Meu pé continua aí - é só me chamar que eu vou. Não quero perder esse elo” , disse o jornalista.