O caso envolvendo Cariúcha e Alexandre Correa , ex-marido de Ana Hickmann, ganhou novos desdobramentos na última quarta-feira (16/7). A Justiça de São Paulo arquivou o processo criminal por injúria, movido pelo empresário contra a contratada do SBT após declarações feitas por ela ao vivo no Fofocalizando.

Durante a edição do programa, Cariúcha voltou a comentar o assunto e fez questão de mandar um recado direto a Alexandre. Confiante, a apresentadora afirmou que não pretende recuar:

“Deixa eu falar uma coisa pra vocês: vocês não vão me calar” , declarou.

Cariúcha se posiciona ao vivo no Fofocalizando

A apresentadora foi enfática ao reafirmar sua posição contra a violência doméstica:

“Homens que têm esse tipo de atitude com mulheres, mulheres que foram vítimas de violência doméstica, qualquer que seja o crime, vocês não vão me calar. Eu vou usar a minha voz onde eu for. Até porque, quem me colocou aqui foi o povo” , disse durante a atração.

A contratada do SBT também destacou que está disposta a enfrentar as consequências judiciais por suas convicções:

“Eu vou defender o povo, a mulher, a criança, quem quer que seja. E eu não tenho medo de Justiça, não tenho medo de delegacia. Se for assim, vou parar na delegacia todo mês. Não vão me calar, porque ainda hoje temos a liberdade de expressão” , concluiu.

Decisão judicial põe fim ao imbróglio

De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, o juiz Ary Casagrande Filho decidiu extinguir a ação criminal por injúria, determinando o arquivamento do caso.

“No tocante ao crime de injúria (…) julgo extinta a punibilidade de Alessandra Mendes Firmino [nome real de Cariúcha], uma vez que decorreu o prazo decadencial sem que fosse oferecida a queixa-crime” , destacou o magistrado.

Início da briga



O desentendimento entre os dois começou após declarações de Cariúcha no Fofocalizando. Na época, a apresentadora chamou Alexandre Correa de “covarde”, “agressor de mulher” e “cafajeste”. Ela também afirmou que ele “vivia às custas” de Ana Hickmann, então sua esposa e apresentadora da Record.

Em resposta, o empresário entrou com uma ação por danos morais, pedindo uma indenização no valor de R$ 60 mil, além de uma retratação pública.