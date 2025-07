Reprodução: RedeTV! Sônia Abrão detona Cariúcha





Sônia Abrão, comentou em seu programa o pedido de desculpas feito por Cariúcha, ao vivo no Fofocalizando .

Tudo aconteceu após a apresentadora do A Tarde é Sua afirmar, durante sua participação no De Frente com a Blogueirinha , que detestava a contratada do SBT. Diante disso, Cariúcha se desculpou publicamente com a veterana.

No entanto, a contratada da RedeTV! não poupou críticas ao gesto:

"Esse momento, pra mim, não me comove. Esse primeiro pedido de desculpas… Não pense que é só você que veio da periferia, não pense que é só você que teve uma vida difícil. Não pense só em você, porque cada um de nós aqui [referindo-se à bancada] lutou para matar dez leões por dia até conseguir fazer um trabalho, até conseguir um lugar ao sol, quem sabe até cumprir seu propósito na vida. Então, esse argumento, pra mim, não me comove" , iniciou.

Sônia continuou, questionando as intenções da colega:

"Se foi um pedido do próprio SBT ou não, é o de menos. De qualquer maneira, como eu estava falando: não me convenceu. Foi uma coisa tão protocolar, que parecia mais para salvar a própria imagem, para se safar daquela situação delicada e nada mais. Então pronto, acabou. Esse segundo pedido, apesar dos motivos alegados não me convencerem, eu senti sinceridade no momento de reconhecimento do erro" , continuou.





Apesar das críticas, a apresentadora deixou claro que a situação pode mudar:

"Isso, de verdade, aí as coisas mudam. Até porque vocês viram a minha fala para a Blogueirinha, quando no final eu disse: ‘Isso um dia pode até mudar, eu não sou fechada para isso’. Coisa que também não entrou no recorte, mas que a gente está mostrando" , reforçou.

Sônia também disse não entender o comportamento de Cariúcha no palco do Teleton:

"Eu não sei o que foi aquilo, mas alguma coisa boa não foi. Alguma motivação interna ela ainda tinha contra mim, que resolveu colocar em prática. E eu não achei legal" , frisou.

Por fim, ela ponderou ser possível deixar o passado para trás:

"Eu te detestei mesmo. Agora, em relação a tudo o que aconteceu ontem, eu acho que dá, sim, para a gente passar uma borracha nessa história. Dá para zerar tudo isso e, daqui pra frente, pelo menos não ter hostilidade, ressentimento ou ranço entre nós" , finalizou.