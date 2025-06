Imagem: Reprodução/SBT Cariúcha gera risos de colegas ao falar sobre Amado Batista





O Fofocalizando, atração sobre celebridades e o mundo das fofocas que vai ao ar nas tardes do SBT, trouxe um momento engraçado e deu o que falar na tarde desta quinta-feira (26).

Na pauta da atração da emissora de Silvio Santos (1930–2025), estava o suposto fim do relacionamento entre a modelo Calita Franciele e o cantor Amado Batista.

Ao vivo, em tela dividida com todos os apresentadores da atração - Leo Dias, Gabriel Cartolano e Gabi Cabrini -, a apresentadora Cariúcha, conhecida por sua irreverência e descontração, acabou emitindo sua opinião sobre o caso.

Porém, a contratada do SBT foi extremamente sincera, o que arrancou risos dos colegas de trabalho e dos telespectadores que acompanhavam em casa:

"Eu vou te falar, é o fim, né? Você ser traída pelo Amado Batista... é o fim do mundo!" , disse ela. Logo, os colegas de palco reagiram à fala da apresentadora.

"Você precisa rezar mais" , enfatizou Gabriel Cartolano.

"Você é meu pensamento oculto" , disse Gabi Cabrini .





Possível término entre Amado Batista e Calita

O cantor Amado Batista, de 74 anos, chamou a atenção do público ao afirmar, durante um show, que está solteiro.

A declaração foi feita na noite de quarta-feira (25), no palco do Arraiá do Povo, na cidade de Aracaju, e gerou muitos burburinhos nas redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados em todo o Brasil.

Porém, na mesma noite, a esposa do famoso, a modelo Calita Franciele, de 23 anos, acabou desativando suas redes sociais, aumentando os rumores de uma possível crise no casamento.

"Fiquei solteiro, sozinho, de novo, tá vendo? Dizem que a vida de solteiro é melhor do que a de casado... não sei. Quem está apaixonado não vai concordar com isso, claro" , falou Amado durante sua apresentação.

O relato acabou chamando ainda mais a atenção do público, principalmente pelo fato de o casal ter oficializado a união há somente três meses.

Calita era bastante ativa em seu Instagram, onde compartilhava momentos pessoais, desde viagens até bastidores da vida do casal. Seu sumiço das redes sociais, além da ausência de postagens recentes com o marido, causou espanto entre os seguidores.