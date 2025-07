Reprodução/TV Globo Ilze Scamparini em reportagem sobre Carla Zambelli

Ilze Scamparini, 66, começou a reportagem de uma forma diferente na última terça-feira (29). A jornalista, conhecida por suas matérias nos telhados de Roma, capital da Itália, surpreendeu ao aparecer nas ruas da cidade histórica.

Conhecida pela cobertura das notícias do Vaticano desde 1999, pela TV Globo , a repórter virou um símbolo 'cult' no jornalismo da emissora. O motivo seria por suas transmissões sempre nos tetos. No entanto, os telespectadores ficaram admirados pela reportagem não ter sido em um telhado.





Ilze falava sobre a deputada licenciada Carla Zambelli (PL), que se entregou às autoridades italianas na última terça-feira (29):

"Zambelli foi presa neste domingo, em Roma, no bairro Aurélio, não distante do Vaticano. A previsão é que, amanhã, a deputada licenciada se apresente a um juiz, que vai decidir se ela aguardará o processo na Itália em prisão domiciliar ou na cadeia. O processo de extradição, para que Zambelli cumpra pena no Brasil, deve começar muito rapidamente" , comentou a correspondente.

Fãs da jornalista e da emissora comentaram sobre o "novo cenário" da profissional:

"Em menos de 1 ano a Ilze desceu duas vezes, é um recorde" , comentou um. "Tiraram a Ilze do telhado dela" , frisou outro.

Cenário de Ilze Scamparini

A jornalista é correspondente internacional da Globo na Itália há mais de 20 anos e sempre chama atenção em suas matérias devido ao cenário. Sempre vestida com looks que enaltecem o preto, com uma pegada gótica puxada para o estilo low-profile e cult, Ilze costuma fazer sucesso em suas reportagens.

Em 2023, a contratada da Globo concedeu uma entrevista exclusiva para Sabrina Sato. Na matéria, a jornalista mostrou, em detalhes, de onde grava suas reportagens: diretamente do terraço da casa em que vive, em Roma, com vista para a cúpula da Basílica de São Pedro.

"Eu acho que é um cenário maravilhoso e, claro, a cúpula [da Basílica de São Pedro] é a protagonista absoluta. Isso foi mais durante a pandemia. Agora já estamos caminhando pelas ruas de Roma para fazer o nosso trabalho" , contou.

No entanto, a verdade é que Ilze iniciou os links ao vivo no terraço durante a pandemia, sem saber que faria tanto sucesso. Embora grave em vários pontos de Roma, é o telhado que mais deixa o público em polvorosa.