Reprodução/Globo Ilze Scamparini

A jornalista Ilze Scamparini, 66, correspondente da TV Globo no Vaticano há mais de duas décadas, chamou a atenção dos telespectadores durante sua participação no Jornal Nacional desta quarta-feira. Ao ser abraçada pelo âncora William Bonner, 61, no encerramento de sua reportagem ao vivo na Praça de São Pedro, Ilze demonstrou um momento de desconforto que rapidamente se tornou tema nas redes sociais.

A reação espontânea da repórter, conhecida por sua seriedade e profissionalismo, rendeu memes e comentários bem-humorados, com internautas brincando sobre sua expressão facial. "Ela já enfrentou três papas, mas um abraço do Bonner a deixou sem reação", escreveu um usuário no X (antigo Twitter).





1. O Terraço de Roma é seu "escritório" com vista para o Vaticano

Ilze Scamparini costuma transmitir as principais notícias sobre o Vaticano diretamente de um terraço em Roma, com a icônica cúpula da Basílica de São Pedro ao fundo. Em 2023, ela revelou os bastidores desse cenário deslumbrante no quadro "Essa Eu Quero Ver", do Fantástico, apresentado por Sabrina Sato. Durante a pandemia, o local era ainda mais essencial, mas hoje ela já circula mais pelas ruas da cidade.

2. Trabalha sozinha? Não exatamente!

Apesar de muitas vezes aparecer sozinha nas transmissões, Ilze conta com uma equipe de apoio, incluindo cinegrafista, técnico de som e produtor local. Em situações específicas, ela pode usar equipamentos mais compactos, como celular ou câmera com transmissão remota, mas a estrutura profissional está sempre presente.

3. Mora em Roma há anos como correspondente fixa

Ilze Scamparini não está apenas de passagem pela Itália – ela é correspondente internacional da TV Globo, cobrindo não apenas Roma, mas também o Vaticano e regiões próximas. Sua base fixa na cidade eterna permite uma cobertura aprofundada e repleta de contexto histórico.

4. A Globo banca tudo? Depende do contrato!

Muitos se perguntam se a emissora arca com todos os custos da vida no exterior. A resposta é: varia. Despesas como moradia, transporte e alimentação são negociadas entre o correspondente e a TV Globo, podendo ser parcial ou totalmente custeadas, dependendo do acordo estabelecido.

5. Já cobriu momentos históricos – inclusive com tecnologia de ponta

Além de reportagens tradicionais, Ilze já utilizou transmissões remotas e equipamentos inovadores para levar informações em tempo real ao público brasileiro. Sua expertise a coloca como uma das vozes mais confiáveis quando o assunto é Vaticano e política italiana.

Da timidez infantil ao cenário internacional

Nascida em Araras (SP), em 1958, Ilze Scamparini cresceu em um ambiente católico e desde cedo demonstrou aptidão para a escrita e as artes. Formada em Comunicação Social pela PUC-Campinas, iniciou sua carreira no jornal Diário do Povo antes de migrar para a televisão, onde se destacou por sua cobertura política e internacional.

Em 1999, transferiu-se para a Itália como correspondente da Globo, especializando-se em temas relacionados ao Vaticano. Sua trajetória inclui a cobertura de três papados (João Paulo II, Bento XVI e Francisco), além de conflitos e eventos históricos, como a pandemia de Covid-19 na Europa.

Vida pessoal e reconhecimento

Casada há mais de 20 anos com o roteirista italiano Domenico Saverni, Ilze divide seu tempo entre o trabalho e a paixão pela literatura. Em 2021, lançou o romance "Atirem Direto no Meu Coração", inspirado em histórias reais que cobriu durante a guerra do Kosovo.

Apesar do tom descontraído nas redes, sua profissionalismo é incontestável. Em entrevista ao Memória Globo, ela destacou a importância de seu trabalho: "Cobrir o Vaticano vai além da religião — é sobre política, diplomacia e histórias humanas".