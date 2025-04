Reprodução/Globo Ilze Scamparini

O terraço utilizado pela renomada jornalista Ilze Scamparini, correspondente da TV Globo em Roma, ganhou destaque novamente nas redes sociais durante as recentes coberturas sobre o Vaticano. O local, que se tornou conhecido por suas transmissões ao vivo com a imponente cúpula da Basílica de São Pedro ao fundo, já havia sido mostrado ao público em uma reportagem especial do programa Fantástico em 2023.

Na ocasião, Ilze apresentou o espaço. O terraço serve como ponto estratégico para as reportagens da jornalista, especialmente em eventos relacionados ao Vaticano e à Igreja Católica.





Em entrevista, Scamparini destacou a importância do local: "É um cenário maravilhoso, e a cúpula é a protagonista absoluta. Durante a pandemia, esse espaço foi essencial, mas agora já estamos circulando mais pelas ruas de Roma para nossas coberturas", explicou.

Ilze Lia Scamparini, nascida em 26 de dezembro de 1958, é uma jornalista brasileira com uma trajetória marcante no telejornalismo internacional, especialmente como correspondente da TV Globo em Roma. Com formação em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), ela domina quatro idiomas — português, italiano, espanhol e inglês —, habilidade que ampliou seu alcance em coberturas globais. Iniciou sua carreira no Diário do Povo, em Campinas, antes de migrar para a TV, onde se destacou no Jornal Nacional e no Globo Repórter, realizando reportagens profundas em mais de 30 países.

Especializada em temas do Vaticano, Scamparini cobriu os papados de João Paulo II, Bento XVI e Francisco, tornando-se uma das principais jornalistas sobre o Conclave (eleição do Papa) da imprensa brasileira. Além de acompanhar três conclaves e a renúncia inédita de Bento XVI, ela reportou eventos como crises humanitárias, incluindo a dos refugiados no Mediterrâneo.

Fora do Vaticano, Ilze produziu matérias investigativas sobre imigração ilegal na fronteira EUA-México. Reside na Itália desde 1999, onde vive com o roteirista Domenico Saverni.