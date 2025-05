Reprodução: Instagram/@ilze.scamparini | Foto: TV Globo Ilze Scamparini falou de interação com Bonner durante cobertura jornalística

Ilze Scamparini utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (9), para vir à público e desmentir boatos de um possível desentendimento com William Bonner durante uma cobertura que os dois realizaram a respeito do Conclave, na quarta-feira (7).



Após especulações da web, o próprio âncora do Jornal Nacional se pronunciou e ressaltou a competência da colega de profissão, que enfrenta uma lesão no joelho, além das baixas temperaturas no Vaticano.

No vídeo publicado, Ilze afastou os boatos de climão com o veterano: "Bonner, você não me escapa! Fico devendo esse abraço a você, por quem tenho muito carinho, e espero te encontrar muito brevemente", iniciou ela ao falar da declaração feita pelo jornalista.

Versão da jornalista

"Estou aqui para agradecer pelas palavras do Bonner de ontem, depois da minha matéria no JN. Obrigada, Bonner, por ter compreendido minha situação. Esta limitação física, neste momento da minha vida, em que estou com esta lesão no joelho. Esta lesão meio chata", acrescentou.

Scamparini também explicou o porquê não conseguiu interagir com William no momento da cobertura: "Estava com a perna dura ali. Quando você me tocou, não podia girar com medo de torcer novamente o joelho", argumentou.

"Entrei um pouquinho em pânico, mas graças a Deus que a gente deu bem o recado", ressaltou ela. A correspondente ainda ressaltou a cobertura realizada pela emissora e por Bonner. "Televisão é assim que se faz, em equipe. Cada um dá um pouquinho da sua contribuição", afirmou.

