Reprodução/Internet Carlos Siqueira foi internado com infecção intestinal bacteriana

Carlos Siqueira, âncora da TV Paraíba, afiliada da Globo, foi internado na madrugada desta terça-feira (29) após apresentar sintomas de vômito e diarreia. Horas antes, ele havia participado de uma festa surpresa em comemoração ao seu aniversário, realizada na sede da emissora em Campina Grande, na Paraíba.

Exames realizados apontaram infecção intestinal bacteriana como causa do mal-estar. Funcionários da emissora, no entanto, garantem que o jornalista não consumiu nenhum alimento durante o evento, já que ele tem intolerância a lactose há vários anos.

Segundo informações do blog de Maurílio Júnior, Carlos Siqueira foi submetido a tratamento com dois antibióticos e deverá permanecer em repouso pelos próximos três dias. De acordo com o portal, apesar da internação, o âncora da JPB 2ª Edição agradeceu o carinho dos colegas por meio de mensagens no grupo de WhatsApp da emissora.

Carreira de Carlos Siqueira



Com mais de 40 anos de carreira, Carlos Siqueira iniciou sua trajetória profissional aos 15 anos, cobrindo eventos esportivos em uma rádio dirigida por seu pai. A estreia aconteceu em 1984.

O jornalista ingressou no curso de Comunicação Social e logo passou a se destacar no rádio. Em 1988, foi convidado para integrar a equipe da TV Paraíba como repórter do Globo Esporte local. No final de 1990, Carlos Siqueira assumiu o posto de apresentador do JPB 1ª Edição em Campina Grande. Ele se tornou o primeiro âncora do telejornal na cidade.