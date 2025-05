Reprodução/TV Globo Internautas debateram sobre a performance da jornalista durante o programa.





A participação de Ilze Scamparini no " Jornal Nacional " desta quarta-feira (7) deu o que falar nas redes sociais. E a razão não foi apenas o primeiro dia de conclave, que justificou a presença conjunta da correspondente da Itália com o editor-chefe do programa, Willian Bonner, no Vaticano.



O principal chamativo foi a presença da repórter na Praça São Pedro, em frente à principal sede da Igreja Católica. Isso porque ela estava distante do local em que faz suas tradicionais entradas: os telhados de Roma.

O cenário de Ilze virou marca registrada entre os telespectadores da TV Globo. No entanto, a saída do "habitat natural" parece não ter agradado. Alguns internautas notaram um possível desconforto na jornalista.

Enquanto Bonner demonstrava mais empolgação com a edição especial do jornalístico, a companheira de tela manteve-se serena. "A Ilze Scamparini zero simpatia querendo distância e quase saindo da tela", disse um usuário do X (o antigo Twitter).



Em outro momento, o âncora do JN agradeceu a presença da colega e tentou um contato físico com a mão no ombro. Ela se esquivou e finalizou a participação se despedindo da audiência com um "boa noite".

Veja outras reações à participação de Scamparini





Ilze Scamparini T O T A L M E N T E desconfortavel fora de seu terraço #Conclave2025 #JornalNacional pic.twitter.com/oHb2F23fqI — Ana B Castro 🏳️‍🌈 (@BeeCastro) May 7, 2025









Eu adoro que o William Bonner tenta ser o “empolgadão” do rolê e a Ilze Scamparini é mais do tipo “eu vou fazer meu mínimo e esse será meu máximo”… A troca caótica desses dois é SENSACIONAL! #JN #JornalNacional pic.twitter.com/kq4l5XpUjb— Serjo  (@oxeserjo) May 7, 2025









Bonner super simpático e a Ilze Scamparini parecendo a tristeza do divertidamente. E nem queria que o Bonner encostasse #JN #JornalNacional pic.twitter.com/x097wIVGP0 — roodx (@roodtv) May 7, 2025









Gente, o que rolou aqui?

O William Bonner forçando uma simpatia e a Ilze Scamparini totalmente desconfortável e se afastando dele.

Ilze, se você estiver em perigo, suba no primeiro telhado à sua frente e chame por socorro! Estamos com a diva! #JN #JornalNacional pic.twitter.com/ycdNP4U9pu — Ádamo Antonioni (@oantonioni_) May 7, 2025

















Gente o que foi isso entre Bonner e Ilze, ele tocou nela e ela fechou a cara, se afastou, clima pessimo. #conclave #JornalNacional — felipe mamchado (@ruanmanchado) May 7, 2025









Ela é um poço de cultura, mas não acho legal a postura dela com outras pessoas. Foi a mesma coisa quando Sabrina Sato foi no telhado dela.

Como profissional, temos que ter bom senso e saber lidar com pessoas, se não sabe, fica só nos bastidores. #JN #JornalNacional Ilze e Bonner — Josi Eny 🎤 (@josiannybo) May 7, 2025





Gente, a Ilze Scamparini é sempre assim reservada ou eu tô achando que ela tava estranha demais nessa parte final da reportagem com o Bonner abraçando ela? #jornalnacional — papai de 3 (@vitorjhordan) May 7, 2025