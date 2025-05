Reproduçao TV Globo William Bonner e Ilze Scamparini

William Bonner, de 61 anos, colocou fim nos boatos de um suposto desentendimento com a colega de profissão Ilze Scamparini, de 66. O âncora do "Jornal Nacional" e a correspondente da Globo se encontraram na edição da última quinta-feira (8) do jornalístico.

Foi ao longo do programa que o ex-marido de Fátima Bernardes rasgou elogios para Ilze e afastou as especulações de um climão entre ele e ela. As teorias começaram na última quarta-feira (7), quando internautas afirmaram que a comunicadora estaria desconfortável em gravar reportagens com o jornalista.





"Bom, e já que essa edição histórica começou com uma reportagem da Ilze Scamparini, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a ela pela demonstração de profissionalismo que deu ontem aqui comigo", começou William.

"Porque, mesmo enfrentando um tratamento longo e doloroso de uma lesão no joelho, a Ilze ficou aqui com a gente até o fim do JN, enfrentando também um frio de 14 graus. E ela não estava com o meu casaco espetacular que já tem 20 anos. Ela não estava de casaco", acrescentou Bonner.

Em seguida, o âncora do "Jornal Nacional" admitiu que o sentimento de "admiração" por ela tinha apenas crescido durante a cobertura do conclave. "E isso só faz aumentar a nossa admiração por essa colega e pela forma como ela exerce a nossa profissão", concluiu.