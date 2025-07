Reprodução: SBT Márcia Goldschmidt fala sobre quase ida para a Globo

















Márcia Goldschmidt participou do programa de entrevistas No Alvo, do SBT , na última segunda (28). A apresentadora contou que tomou uma decisão por lealdade a Silvio Santos(1930–2025). Mesmo fazendo grande sucesso no horário nobre da emissora da Anhanguera e alcançando a liderança de audiência, ela revelou ter recusado uma proposta da TV Globo.

O convite veio de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o famoso Boni, que durante décadas foi o principal executivo da emissora carioca. Márcia foi levada à sala do diretor após um almoço com um amigo no Rio de Janeiro, sem saber previamente da reunião.





A oferta ocorreu logo após o sucesso de seu programa Márcia(1997–1998), que bateu recordes de audiência e chamou a atenção dos concorrentes. O formato, com forte apelo popular, fazia um enorme estrondo devido aos temas polêmicos, conflitos e barracos protagonizados pelos convidados.

"Não, foi apenas isso: lealdade. Sou uma pessoa que se olha no espelho todas as noites e coloca a cabeça no travesseiro em paz. Sou leal, e tive esse gesto em relação ao SBT. Apesar de ter recebido uma proposta incrível da Globo, eu disse não" , disse.

Márcia conta que, hoje, se arrepende de não ter ido para a Globo:

"Esse homem, Silvio Santos, me deu um programa em horário nobre com o meu nome, mesmo eu sendo uma ilustre desconhecida. Me arrependo, porque nos anos seguintes passei por maus bocados no SBT" , frisou.

Por fim, ela conta que passou apuros na emissora da Anhanguera, devido aos invejosos:

"Como não? Não só tentaram, como conseguiram, no SBT. Os covardes, os invejosos, vivem no anonimato" , finalizou.

Volta para a TV

Márcia Goldschmidt está prestes a voltar à TV após assinar contrato com a Band. A apresentadora, que mora na Espanha desde 2010, participará da nova versão do Melhor da Tarde como comentarista de diversos assuntos.

Nessa nova função, ela dará opiniões sobre a vida dos famosos e fatos do cotidiano, em um formato semelhante ao conteúdo que já publica em seu perfil nas redes sociais.

A Band continua reformulando a atração desde a saída de Cátia Fonseca, em junho. Inicialmente, a emissora pretendia que Márcia comandasse um programa próprio, mas, devido à sua residência na Espanha, ela atuará como comentarista.

Pâmela Lucciola, que está à frente do programa atualmente, continuará na atração, agora ao lado do jornalista Leo Dias, recém-contratado pela emissora.