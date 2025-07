Reprodução/Internet Band supera SBT por quatro horas na audiência em São Paulo

A Band conquistou um desempenho expressivo na quinta-feira (24), garantindo a terceira colocação na audiência da Grande São Paulo por mais de quatro horas consecutivas. A emissora, que havia começado o dia com índices baixos, reagiu com força no fim da tarde e início da noite, ultrapassando o SBT no ibope.

Segundo dados consolidados obtidos pela coluna com fontes do mercado, a sequência vitoriosa dateve início às 16h43. O canal se manteve em terceiro lugar até às 20h30, quando o SBT voltou a recuperar posição com a exibição do SBT Brasil. Ao todo, foram 265 minutos de vantagem contínua sobre a emissora liderada por Daniela Beyruti.

A retomada de posição no ranking diário foi impulsionada por atrações já tradicionais da grade. Jogo Aberto, Jogo Aberto SP, Brasil Urgente, Brasil Urgente SP e o Jornal da Band foram os programas responsáveis por garantir o chamado “pódio” no horário nobre, deixando oatrás em diversas faixas.