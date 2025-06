Reprodução/Internet Band se manifesta sobre saída de Catia Fonseca da emissora

A Band confirmou na noite desta quarta-feira (11) a saída de Catia Fonseca do comando do Melhor da Tarde. A apresentadora decidiu encerrar seu vínculo com a emissora após sete anos à frente da atração.

Em comunicado enviado para a coluna, o canal lamentou a maneira como a comunicadora conduziu o desligamento, mas garantiu a continuidade do programa na grade.

"A Band lamenta a forma como a apresentadora Catia Fonseca rompeu seu contrato com a emissora na tarde desta quarta-feira. Como tem feito nos últimos anos, a emissora seguirá investindo no Melhor da Tarde com novos quadros e atrações, que serão anunciados em breve", informou a nota oficial.

Mesmo com a saída de sua principal apresentadora, a Band assegurou que não pretende encerrar o Melhor da Tarde. A direção da emissora já trabalha em um pacote de reformulações para manter o programa em evidência nas tardes da programação. Entre as mudanças previstas estão novos quadros, ajustes no formato e possíveis substituições no elenco.