Reprodução/SBT Leo Dias deixa SBT e assina com a Band por "aposentadoria"

Leo Dias não é mais um dos apresentadores do "Fofocalizando", do SBT. A saída foi oficializada pela emissora, encerrando uma trajetória marcante no programa. Em sua despedida, transmitida ao vivo, o jornalista agradeceu ao SBT e à família Abravanel pela oportunidade, mas justificou sua decisão como uma necessidade de pensar no futuro.

Gratidão e novos rumos

Leo Dias destacou a importância do SBT em sua carreira: "Estou muito grato ao SBT, à família Abravanel e a tudo que vivi aqui. Sou reconhecido até em Portugal graças a essa plataforma. Mas preciso pensar nos próximos anos, na minha aposentadoria, em dias mais tranquilos. É um novo desafio, mas meu coração continua aqui."





O comunicador também enalteceu o trabalho da equipe do "Fofocalizando", lembrando como o programa foi revitalizado após uma fase difícil de audiência.

"Nós, junto com o diretor Márcio Esquilo e a produção, transformamos esse projeto. Saio com a consciência leve, sabendo que deixamos um legado."

AGORA EXCLUSIVO! Leo Dias liga ao vivo para nossos apresentadores e fala sobre saída do Fofocalizando e o futuro! #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/nwNFONMz18— Fofocalizando (@pfofocalizando) July 25, 2025









Fãs reagem nas redes

A notícia gerou repercussão nas redes sociais, com muitos seguidores manifestando apoio ao jornalista.

"Leo fez história no SBT, mas todo mundo merece buscar o melhor para si", comentou um usuário no X (antigo Twitter).

Outros já aguardam ansiosos sua estreia na Band. Enquanto isso, o SBT não divulgou quem assumirá o lugar de Leo Dias no programa. A emissora deve anunciar nos próximos dias as mudanças no elenco do "Fofocalizando".