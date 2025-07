Reprodução/Internet Márcia Goldschmidt retorna à Band no Melhor da Tarde

Márcia Goldschmidt fechou contrato com a Band e voltará para a emissora após 14 anos. A apresentadora integrará a nova formação do Melhor da Tarde, com estreia prevista para agosto. A informação é da Folha de S.Paulo.

Vivendo em Portugal desde 2010,não terá um programa solo. A apresentadora fará comentários sobre temas factuais e celebridades, em uma função semelhante à que já exerce em suas redes sociais, onde soma milhões de seguidores. A participação será feita remotamente, diretamente da Europa.

A reformulação do Melhor da Tarde ocorre após a saída de Catia Fonseca, em junho. A Band decidiu manter Pâmela Lucciola à frente da apresentação, ao lado de Leo Dias, que também foi recentemente contratado após sua saída do SBT. A proposta do novo formato tem um tom mais popular e dinâmico.