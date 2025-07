Reprodução: Record Rodrigo Faro pode ir para a Globo





Rodrigo Faro está em negociação para voltar à TV Globo. O apresentador, que passou 16 anos na Record e se tornou um dos maiores nomes da emissora, está a um passo de retornar à sua antiga casa. No ano passado, ele chegou a fazer uma participação na Batalha do Lip Sync , no Domingão com Huck.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, a equipe do famoso já fala nos bastidores que as negociações com a emissora carioca estão em ritmo acelerado.

Rodrigo Faro fez parte do elenco da TV Globo entre 1997 e 2008, período em que fez sucesso em novelas como O Cravo e a Rosa(2000), Chocolate com Pimenta(2003) e O Profeta(2006). Ele deixou o canal em 2008, rumo à Record, onde atuou em Chamas da Vida.





A mudança de emissora ocorreu devido à sua antiga e declarada vontade de se tornar apresentador, um sonho que ele já alimentava desde os tempos de ator na Globo.

Em 2008, a Record ofereceu a Rodrigo Faro a oportunidade que ele tanto desejava, convidando-o para assumir o comando do Melhor do Brasil (2008–2014), até então apresentado por Márcio Garcia. Ele conquistou rapidamente o público das tardes de sábado, imprimindo sua marca pessoal no programa com quadros de grande repercussão, como “Dança, Gatinho” e outros quadros de sucesso.

Sob seu comando, a atração cresceu em audiência e virou uma das maiores apostas da emissora para os fins de semana, consolidando Faro como um dos principais apresentadores da nova geração.

O sucesso foi tão expressivo que, em pouco tempo, ele se tornou um dos maiores salários da Record e um dos nomes mais comentados da TV brasileira. A trajetória no Melhor do Brasil se encerrou em 2014, quando ele migrou para um novo desafio nas tardes de domingo.

Em 2014, após a saída de Gugu da Record, o apresentador passou a comandar Hora do Faro, que permaneceu no ar até o fim de 2024 e competia com o Programa Eliana (2009–2024) aos domingos.

No entanto, nos últimos anos, o programa de Rodrigo Faro perdeu fôlego na Record, ficando atrás do Programa Eliana com até 3 pontos de diferença, o que motivou o canal a retirar a atração do ar.