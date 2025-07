Reprodução/Band/Redes Sociais Adriana Araújo fala sobre o caso de agressão que comoveu o Brasil





















A apresentadora Adriana Araújo, âncora do Jornal da Band, fez um comentário sobre o caso que chocou o país. Uma mulher de 35 anos foi agredida, no último sábado (26), pelo namorado dentro de um condomínio localizado no bairro Ponta Negra, Zona Sul de Natal. O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

As agressões foram registradas pelas câmeras de segurança do elevador. É possível ver nas imagens, o casal entrando no local e logo após uma discussão. Após o fechamento da porta, o homem desferiu diversos socos contra a mulher. A sequência de agressões ultrapassaram 60 golpes.





O caso virou notícia chocando todo o país. Em virtude disso, a jornalista da Band fez um comentário sobre o crime cometido na capital potiguar:

"Foram 35 segundos de agressão e mais de 60 socos na cabeça de uma mulher. No final, ele a levantou do chão e olhou para o rosto que ele próprio desfigurou. A vítima está com várias fraturas na face — a foto é tão chocante que não pode ser mostrada" , iniciou a jornalista.

"E ele chamou isso de ‘crise de ciúmes’. Vamos dar o nome completo: Igor Eduardo Pereira Cabral. É o covarde que tentou matar a namorada. Se essa brutalidade não for suficiente para mantê-lo preso até a condenação, se ele for solto para responder em liberdade, será um escárnio com toda a sociedade. Parabéns ao porteiro, que agiu com coragem, rapidez e chamou a polícia" , continuou Adriana Araújo.

Por fim, a jornalista pede pena máxima para o agressor:

"Basta um safanão, um empurrão, um tapa. Qualquer agressão contra a mulher é caso de polícia — e para esse covarde, só cabe a pena máxima" , finalizou.

Agressor foi preso em flagrante

De acordo com a polícia, o agressor foi contido e preso em flagrante.

A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher das Zonas Leste, Oeste e Sul (DEAM/ZLOS) está conduzindo as investigações. Em nota ao Portal iG, a Polícia Civil informou que está colhendo depoimentos e reunindo elementos técnicos para apurar o caso de forma precisa. A corporação também destacou que denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 181.

A Secretária de Saúde do Rio Grande do Norte informou ao iG que a vítima foi encaminhada ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, onde passou por avaliação médica e já não se encontra mais na unidade hospitalar.